Hiç duymadığınız efsanevi yaratıklar!

1- AQRABUAMELU - AKREP ADAMLAR

Eğer akrepleri sevmiyorsanız, bu yaratıkla ilgili kâbuslar görebilirsiniz. Aqrabuamelu, Mezopotamya mitolojisinde "akrep adamlar" olarak tanımlanan yaratıklardır. Bu garip yaratıkların birçok tanımı vardır, ancak çoğu onları bir insanın kafasına ve gövdesine, ancak bir akrep gövdesine sahip olarak tanımlar. Sentorları düşünün, ama çok çok daha ürkütücü.

Aqrabuamelu ilk olarak Babil yaratılış efsanesinde ve Gılgamış Destanı'nın Babil versiyonunda tanımlanmıştır. "Gökyüzüne dokunan" kafaları ve kendileriyle doğrudan göz teması kuran herkesi öldürebilecek korkutucu bakışları olduğu anlatılır. Bununla birlikte, özellikle şiddet yanlısı olarak görülmezler ve hatta yollarında yaklaşan herhangi bir tehlikeye karşı onları uyararak yolculara yardım ettikleri bilinmektedir.