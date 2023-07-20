Hiç duymadığınız efsanevi yaratıklar!
Hepimiz, efsanevi yaratıkları duymuşuzdur. Tarih boyunca, nesilden nesile aktarılan hikayelerde anlatılan düzinelerce başka garip folklorik yaratık olmuştur.
Bu yaratıkların her birinin, gerek fiziksel görünümleri gerekse insanlarla olan etkileşimleri hakkında kendi fantastik tanımları vardır. Aşağıda, muhtemelen daha önce hiç duymadığınız, tarihteki en tuhaf folklor yaratıklarından sekizi yer almaktadır.
1- AQRABUAMELU - AKREP ADAMLAR
Eğer akrepleri sevmiyorsanız, bu yaratıkla ilgili kâbuslar görebilirsiniz. Aqrabuamelu, Mezopotamya mitolojisinde "akrep adamlar" olarak tanımlanan yaratıklardır. Bu garip yaratıkların birçok tanımı vardır, ancak çoğu onları bir insanın kafasına ve gövdesine, ancak bir akrep gövdesine sahip olarak tanımlar. Sentorları düşünün, ama çok çok daha ürkütücü.
Aqrabuamelu ilk olarak Babil yaratılış efsanesinde ve Gılgamış Destanı'nın Babil versiyonunda tanımlanmıştır. "Gökyüzüne dokunan" kafaları ve kendileriyle doğrudan göz teması kuran herkesi öldürebilecek korkutucu bakışları olduğu anlatılır. Bununla birlikte, özellikle şiddet yanlısı olarak görülmezler ve hatta yollarında yaklaşan herhangi bir tehlikeye karşı onları uyararak yolculara yardım ettikleri bilinmektedir.
2- KURT ADAMLAR
Kurt benzeri eşsiz yaratıklardır. Kurt adamlar tipik olarak kurt bacakları ve tüyleri olan insan vücutlarına sahiptir ve şiddete eğilimlidirler. Çoğu durumda, Kurt adamlar sıradan insanlardan çok daha uzundur ve kendi insan akrabalarını öldürmek ve yemek de dahil olmak üzere yamyamlık yaptıkları bilinmektedir!
3- NUCKELAVEE - DERİSİZ CENTAUR
Nuckelavee İskoç folklorundan gelir ve bazen deniz şeytanı olarak adlandırılır. Bu garip yaratık yarı insan yarı at olarak tanımlanır ve sadece denizdeki evinin yakınında yaşayan adalıları rahatsız etmekle ilgilenir. Nuckelavee'nin kafası bir insanınkinden on kat daha büyüktür ve domuz burnunu andıran geniş bir ağzı vardır. Ayrıca alev gibi yanıyor gibi görünen tek bir dev kırmızı gözü vardı.
Nuckelavee'nin görünüşünün en rahatsız edici kısmı ise derisinin olmamasıydı. At benzeri canavar sadece çiğ etten, sinirli kaslardan ve her açıdan belli olan kanlı damarlardan yapılmış gibi görünüyordu. Ayrıca eğilmeden yeri sıyırabilen uzun kolları ve iğrenç bir nefesi olan açık bir ağzı vardı. Yalnızca nefesi bile zehirli olarak tanımlanıyordu ve üzerine üfleyecek kadar yaklaşan herkesi rahatsız ediyordu.