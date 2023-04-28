Avustralya arşivlerinde hiç görmediğiniz Çanakkale Savaşı fotoğrafları
Avustralya ve Yeni Zelanda’dan Çanakkale'ye giden yaklaşık bin kişi, Şafak Ayini töreninde atalarını andı. Avustralya'da devlet kütüphanesi ise Anzak çıkarması fotoğrafları yayınladı.
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Avustralya arşivlerindeki Çanakkale Savaşı fotoğrafları. Anzak Koyu'ndaki askerler, Mayıs 1915
Avustralya arşivlerindeki Çanakkale Savaşı fotoğrafları. Kılıçbayırı'nda Avustralyalı askerler Türk ve Avustralyalı askerleri gömüyor, 24 Mayıs 1915
Avustralya arşivlerindeki Çanakkale Savaşı fotoğrafları. Anzak Koyu'nun güneyden görünüşü, Haziran 1915
Avustralya arşivlerindeki Çanakkale Savaşı fotoğrafları. Seddülbahir Çıkarması, Mayıs 1915