Avustralya arşivlerinde hiç görmediğiniz Çanakkale Savaşı fotoğrafları

Avustralya ve Yeni Zelanda’dan Çanakkale'ye giden yaklaşık bin kişi, Şafak Ayini töreninde atalarını andı. Avustralya'da devlet kütüphanesi ise Anzak çıkarması fotoğrafları yayınladı.

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Avustralya arşivlerinde hiç görmediğiniz Çanakkale Savaşı fotoğrafları - Resim: 1 1 14

Avustralya arşivlerindeki Çanakkale Savaşı fotoğrafları. Anzak Koyu'ndaki askerler, Mayıs 1915

Avustralya arşivlerinde hiç görmediğiniz Çanakkale Savaşı fotoğrafları - Resim: 2 2 14

Avustralya arşivlerindeki Çanakkale Savaşı fotoğrafları. Kılıçbayırı'nda Avustralyalı askerler Türk ve Avustralyalı askerleri gömüyor, 24 Mayıs 1915

Avustralya arşivlerinde hiç görmediğiniz Çanakkale Savaşı fotoğrafları - Resim: 3 3 14

Avustralya arşivlerindeki Çanakkale Savaşı fotoğrafları. Anzak Koyu'nun güneyden görünüşü, Haziran 1915

Avustralya arşivlerinde hiç görmediğiniz Çanakkale Savaşı fotoğrafları - Resim: 4 4 14

Avustralya arşivlerindeki Çanakkale Savaşı fotoğrafları. Seddülbahir Çıkarması, Mayıs 1915