Hititler M.Ö 1500'de biyolojik savaş kullanıyordu

Belki de kimyasal savaştan daha kötü olan tek bir şey vardır, o da biyolojik savaştır. Modern basında sadece biyolojik savaştan bahsetmek bile insanın kanını donduruyor. Ancak tıpkı kimyasal savaş gibi, bu da yeni bir savaş taktiği değil. İnsanlar eski zamanlardan beri birbirlerine karşı biyolojik savaş yürütüyorlar.

Tabii ki, antik çağda bakteri veya virüs hakkında hiçbir bilgileri yoktu, ancak iki ile ikiyi bir araya getirecek kadar akıllıydılar: insanlar hastalanınca, çoğu zaman etraflarındakiler de aynı semptomları göstermeye başlardı.

İlk biyolojik savaş vakası MÖ 1500-1200 Hitit metinlerinde kaydedilmiştir. Hititler , tularemi hastalığına yakalanmış insanların düşmana bulaştırma umuduyla düşman topraklarına sürülmesinden söz ederlerdi . Yıkıcı derecede etkiliydi.

Hastalığın yayılması ile hayvanların ve insanların çürüyen cesetleri arasında da bağlantı kuruldu. 400 yılına kadar, İskit okçuları oklarını çürüyen vücutlara ve dışkı bulaşmış kana batırıyorlardı . Romalılar daha sonra aynı şeyi yaptı ve kılıçlarını çürüyen kan ve dışkıya batırma uygulamasını benimsedi.