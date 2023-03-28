İlber Ortaylı: "Bunlara hödük denir"

"VEFA SEMTİ, ÇOK BOZULMADI"

Prof. Dr. Ortaylı gençlere, sadeleştirilmiş Türk edebiyatı kitaplarını almayıp, okumamaları tavsiyesinde bulunarak, "Öyle eski bir lisede yaşıyorsunuz ki, bazı şeyleri öğrenmek zorundasınız. Burası açık bir şekilde size bu kaynağı temin eder. Etraftaki sokakları gezseniz bile başka bir hava bulursunuz. Burası, Vefa semti çok bozulmadı. Muhafaza eder kendini ve eski havayı teneffüs edersiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Eski mahallede yaşamanın başka bir zevk olduğunu dile getiren araştırmacı yazar Ortaylı, şunları kaydetti: