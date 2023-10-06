İlk Defa Göreceğiniz İstanbul'un 1976'daki Görüntüleri

İstanbul'un 1976'daki görüntülerini içere bu videoyu izleyenler adeta geçmişin büyüsüne kapılıyor. Nostaljinin kapıları bugün İstanbul'un 1976'daki görüntüleri ile açılıyor. İlk defa göreceğiniz bu video ile tıpkı zaman yolculuğu yapmış olacaksınız; sanki Tardis'e binmişsiniz de 76'lı yıllarda Eminönü'nde inmişsiniz, öyle hoş bir rayiha bırakıyor izleyenler içerisinde. Not: Tardis, Doctor Who dizisinde yer alan zaman yolculuğu yapılan bir uzay gemisidir.

İstanbul'un 1976'daki Görüntüleri

İstanbul'un 1976'daki Görüntüleri

İzleyenleri şaşırtan, Tardis'le zaman yolculuğu yaptıran bu benzersiz video çoğu kimse tarafından ilk defa izleniyor. Eski İstanbul'a ait güzel şeyleri betimleyen bu görüntüler nostalji severler için tam bir beyaz inci.

Video üzerinde 1976'da İstanbul'da yaşayan insanların koşuşturması görülüyor. İstanbul'un 1976'daki bu görüntüleri, eski yaşama dair; telefonsuz ve bilgisayarsız döneme dair hoş görüntüler sunuyor.