İlk insanlar 40.000 yıl önce Filipinler'de sepet dokuyorlardı!

Antik taş aletlerin yakın zamanda incelenmesi, 40.000 yıl kadar erken bir tarihte, Filipinler'in ilk sakinlerinin bitki liflerinden halatlar ve sepetler yaptıklarını ortaya koyuyor. Bu keşif, bölgedeki bitki bazlı eserler için zaman çizelgesini şaşırtıcı bir şekilde 31.000 yıl geriye itiyor, çünkü daha önce bu tür en eski eserler, yaklaşık 8.000 yaşında olduğu tahmin edilen Güney Çin'den gelen hasır parçalarıydı.

FİBER TEKNOLOJİYE SAHİPTİLER

PLOS One dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, araştırmacılar Filipinler'in batısındaki Palawan Eyaletinde bulunan Tabon Mağaralarında bulunan taş aletleri incelediler. Ülkenin "medeniyetin beşiği" olarak adlandırılan Tabon Mağaraları, burada bulunan tarih öncesi insan kalıntılarının sayısı nedeniyle arkeolojik öneme sahip bir alandır.

Aletler, ip yapımı ve sepet dokuma gibi amaçlar için bitki liflerinin kullanılmasıyla ilişkili mikroskobik aşınma ve yıpranma kanıtı gösterdi. Cosmos Magazine tarafından yayınlanan bir rapora göre, bu işaretler, aletlerin yüzeyinde fırça darbesi tipinde çizgiler, mikro cila ve mikro yara izleri içeriyordu.

Araştırmacılar, eski bitki işleme tekniklerini anlamak için bölgedeki yerli topluluklar tarafından hala kullanılan uygulamaları inceledi. Bu çağdaş topluluklar, dokuma ve bağlama için palmiye ve bambu gibi dayanıklı bitkilerden ustaca esnek lifler çıkarıyor.

Filipinler Diliman Üniversitesi'nden Hermine Xhauflair, fiber teknolojisini öğrenmenin insan evrimindeki önemini vurguladı. Bu teknolojik gelişme, sepetler, tuzaklar, evler için halatlar, avlanma için yaylar ve daha fazlası gibi çeşitli nesnelerin montajını kolaylaştırdı. Zamanla halatların geliştirilmesi, insanların kanolara yelken bağlamasına izin vererek, uzun mesafeler kat edebilen teknelerin icadına yol açtı.

TAŞ ALETLER

Afrika ve Avrupa'daki tarih öncesi gruplar arasında bulunan standart alet takımlarının aksine, Güneydoğu Asya'daki taş aletler çok çeşitli boyut ve şekiller sergiledi. Bu varyasyon, bir "Bambu Çağı" nı ateşleyen çevresel uyarlamalara atfedilebilir. The New Scientist'in bildirdiğine göre, tıpkı Taş Devri ve Tunç Çağı'nın sırasıyla taş ve bronzun baskın kullanımıyla tanımlandığı gibi, bu çağdaki aletlerin de büyük olasılıkla bol miktarda bulunan bambudan yapılmış olması muhtemeldir. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden Ben Shaw, şu ifadeleri kullandı:

- Çalışma, tipik olarak arkeolojik alanlarda korunmayan geçmiş insan davranışının yönlerini araştırmaya kapı açtığı için ilgi çekici. Tesis kalıntıları çoktan gitmiş olsa da, [ekibinin] ayrıntılı yaklaşımı, onları işlemek için kullanılan araçlara bakarak onları görünür kıldı.

Araştırmanın yazarları, keşfin Güneydoğu Asya'daki fiber teknolojisinin zaman çizelgesini önemli ölçüde uzattığını şu sözlerle ifade ediyor:

- Bölgede bitki liflerini işlemek için günümüzde kullanılan teknik, 39.000 yıl önce zaten biliniyordu. Çok eskilere dayanan bir geleneğin huzurunda mıyız?” Xhauflair bitirir ve sorar. "Yoksa bu teknik zaman içinde birkaç noktada keşfedilip terk mi edildi?

Bu çığır açan çalışma, yalnızca Güneydoğu Asya'daki antik elyaf teknolojisine ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda geçmiş toplumların çevrelerine uyum sağlama konusundaki kalıcı yaratıcılığının altını çiziyor. Sofistike bitki işleme tekniklerinin ve bambu kaynaklarının kullanımının kanıtı, bölgedeki ilk insan popülasyonlarının yaşamları ve kültürel uygulamaları hakkında değerli bilgiler sunuyor.