İngiliz ve Fransız askerleri Selimiye Kışlası’na yerleştirildi (14 Nisan 1854) | Prof. Dr. Haluk Eraksoy yazdı

RUSLARIN KARADENİZ'DE DURUM ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMALARI İNGİLTERE VE FRANSA’NIN İŞİNE GELMİYORDU

O yıllarda dış politikadaki görünüm çok karışıktı. Çıkarları gereği Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü korumasından yana olan İngiltere, Avrupa'daki güç dengesinin kendi aleyhine bozulmasını engellemek istiyor; Rusya'nın güçlenmesinin önüne geçmeye çabalıyordu. Osmanlı devletinin dağılması, Rusya'nın topraklarını güneye doğru genişletmesi anlamına gelecekti; bu da İngiltere’nin Asya'daki sömürgelerine (özellikle Hindistan'a) ulaşmasını zorlaştıracaktı. Fransa da Rusya'nın Avrupa güçler dengesinin dışında tutulması konusunda benzer bir politika izliyordu. Rusların, Ortodoksları koruma bahanesiyle Osmanlı üzerinde hâkimiyet kurmak üzere başlattıkları savaş, Balkanlar, Kırım, Kafkasya ve Karadeniz’e yayılmıştı. 30 Kasım 1853'te Sinop Limanı’nı basan Ruslar, buradaki Osmanlı filosunu yakmışlardı. Osmanlı Sarayı’nda ise çekişme ve kargaşa hüküm sürüyor, yöneticiler sürekli değiştiriliyordu. İstanbul kaldıramayacağı ağırlıkta bir yükün altına girmiş durumdaydı. Rusların Karadeniz'de durum üstünlüğü sağlamaları, Boğazlar'ı ve İstanbul'u tehlikeye düşürmüştü. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa devreye girerek tarafları uzlaştırmak istediyse de Rusya bunu reddetmişti. Daha sonra Fransa ve İngiltere, Rusya'ya bir de ültimatom vermişlerdi. Ancak Çar, buna da kulak asmamış ve Rus ordusuna Tuna Nehri'ni geçerek ilerleme emrini vermişti. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa, Rusya'ya savaş ilan etmişlerdi. Sonunda Kırım Savaşı, Avrupalı devletlerin Rusya'yı Avrupa ve Akdeniz dışında tutmak amacıyla verdiği bir savaş halini alacak ve müttefik güçlerinin zaferiyle sonuçlanacaktır.