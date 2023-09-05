İnkaya Mağarası çalışmaları 86.000 yıllık insan İzlerini ortaya çıkarıyor

Çanakke'nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyü sınırları içerisinde yer alan İnkaya Mağarası'nda, 2016 yılında başlayan kazılarda sona ulaşılmaya yakın gibi duruyor. İnkaya Mağarası'nın 86.000 yıllık tarih çözülürken, o zamana ait birçok alet gün yüzüne çıktı.

Ankara Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, Paleoantropoloji Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Özer önderliğinde yürütülüyordu ve altı yıl sürdü.

20 kişilik bir ekip tarafından bu yıl gerçekleştirilen kazıda, çakmaktaşı hammaddesi ve o bölgede insanların neden yerleştiğine dahil kanıtlar ortaya çıkartı. Bunlar, su kaynaklarının varlığı nedeniyle Orta Paleolitik Dönem insanlarının bölgede uzun süre ikamet etmesinin göstergesiydi.

İNKAYA MAĞARASI'NDAKİ SIR

İnkaya Mağarası'nda 2016 yılından bu yana çalışmalar sürüyordu ama bu zamana kadar bulunan keşifler, sınırlıydı. İnkaya Mağarası'nın gizemini 86.000 yıllık gizemini çözen aletlerin gün yüzüne çıkarılması, Çanakkale'nin Paleolitik Dönem açısından Türkiye'nin en zengin illerinden biri olduğunu ortaya çıkarıyor.



Türkiye'de paleolitik döneme ait çok sayıda kazı çalışması yapılmasına rağmen, Türkiye'nin zenginliği henüz tam anlamıyla gün yüzüne çıkarılmış değil.

Kazı çalışmalarının çoğunluğu açık alanlarda yapılıyor ve Türkiye'nin illerinde şu anda çok az sayıda mağara kazısı yapılıyor.

BULGULAR İNSANLARIN BURADA UZUN SÜREDİR YAŞADIĞINI GÖSTERİYOR

Bu alandaki çalışmalar, arkeologların düşüncelerini, M.Ö. 250.000 ile 50.000 yılları arasında tarihlenen Orta Paleolitik Dönem'e götürdü. Bulgular, bu dönemde insanların burada yoğun bir şekilde yaşadığını gösteriyor.

İnkaya Mağarası'nın doğu yamaçlarında bulunan buluntular, araştırmacılara tarihleme açısından daha kesin bilgi sağlıyor ve onları 86 bin yıl öncesine kadar bilgi sunuyor.



Çanakkale'nin Batı İlindeki İnkaya Mağarası'nda Ortaya Çıkarılan Paleolitik İşlikte, şimdilik sadece çakmaktaşı eserler ortaya çıkarıldı ve ekip henüz o dönemde mağarada yaşayan insanlara ait iskelet kalıntıları, hayvan kemikleri veya insanların tükettiği mutfak artıkları olan bitki artıkları gibi organik kalıntıları ortaya çıkaramamış olmasına rağmen, Paleolitik Dönem'de insanların burayı tercih etmesinin sebebini arkeologlar, günlük ihtiyaçları için alet üretirken aynı zamanda gerekli hammaddeleri de mağaradan elde edebilmeleri olduğunu ifade ediyorlar.

İNKAYA MAĞARASI'NDAKİ ALETLER

İnkaya Mağarası'ndan çıkarılan aletler, hakkında arkeologlar, günümüz aletlerine çok benzediğini ve büyük ihtimalle, ağaçları kesmek için testere amaçlı ve tarım yapabilmek için toprağı kazabilecek aletler olduğunu ifade ediyorlar.

İnkaya Mağarası'ndan çıkarılan aletler üzerinde, Kenarların işlevsel hale getirilmesi için sağlanacak. Bu aletler toprağı kazmak veya hayvanların derisini kazımak için kullanılmış olabilir. Önümüzdeki yılarda, bilim insanları, taşların mikroskobik analiziyle spesifik amaçlarını belirleyeceklerini ifade ettiler.

İnkaya Mağarası'nın bulunduğu yerde yapılan kazılar, Batı Anadolu'da bugüne kadar bilinen ilk ve tek mağara olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Hiç şüphesiz Paleolitik Dönem'de Anadolu ile Balkanlar arasındaki insan göçüne ışık tutacaktır.

İnkaya Mağarası, kazıları bu yıl Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenen statüye kavuşturuldu.