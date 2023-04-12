İşgal altındaki İstanbul'da bir seri katil: Hrisantos



Bir gece görev yaptığı karakola doğru giden Polis Mehmet Efendi, sokak ortasında Hrisantos ve arkadaşlarının tecavüzüne uğrayan Madam Despina isimli kadının yardımına koşmuş fakat çetenin silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetmişti.

Bu cinayet sonrası emniyet güçleri Hrisantos’u yakalamak için daha bir sıkı bir takip harekatına girişti. Yoğunluklu olarak Beyoğlu bölgesinde dolaşan Hrisantos ve çetesinin, bu dönemde 13’ü polis olmak üzere toplam 21 kişiyi öldürdüğü tahmin ediliyor.

Polis, bir çatışma sonrası yaralanan Hrisantos’un saklandığı eve dair bir istihbarat aldı. 7 Eylül 1920’yi 8 Eylül’e bağlayan gece Hrisantos, baskının yapıldığı evde polis memuru Muharrem Alkor tarafından öldürüldü. Çoğu kaynağa göre azılı katil, öldürüldüğünde 22 yaşındaydı.