İstanbul'da maymun katliamı yapıldığını biliyor musunuz? Dar ağacı kurulmayan ağaç kalmamış!

Denizcilik tarihi açısından Osmanlı'nın muhteşem bir geçmişi mevcut. Özellikle 16. yüzyılın sonları ve 17. yüzyılın başlarına doğru Afrika'nın fethedilmesi ile Osmanlı donanması Afrika'da ki gemilerde kullanılan muhteşem bir şey keşfettiler! MAYMUNLAR!

MÜKEMMEL GÖZCÜLÜK VE HAREKET KABİLİYETLERİ VAR

Akdeniz'in Afrika kıyılarında bulunan gemilerde harika bir şey keşfeden Osmanlı donanması maymunların gemi içerisinde birçok alanda işlevsel bir şekilde kullanılabildiğini keşfetti. Hızlı bir şekilde gemi direklerine tırmanabildiklerini ve gelişmiş gözleri sayesinde çok uzaklardaki gemileri çok önceden tanımlayıp haber verebildiklerini gören Osmanlı denizcileri maymunları gemilerde kullanmaya başladı.

Özellikle Afrika fethedildikten sonra maymunlara bolca erişebilen Osmanlı onları eğitmeyi öğrendi ve kendi maymun eğiticilerini geliştirdi. Afrikalı eğitmenlerden işi kapan eğitmenler maymunları eğiterek Osmanlı donanmasında bulunan gemilere gönderiyordu.

OSMANLI DONANMASI MAYMUNLAR SAYESİNDE HARİKA BAŞARILAR KAZANDI

Osmanlı donanması maymunlar ile birlikte harika başarılar elde etti. İnsan gözünden çok daha uzakları görebilen maymunlar açık denizde bir tehdit unsuru gördüklerinde garip sesler çıkararak haber veriyor ve bu sayede gemiler hızlı bir şekilde rota değiştirebiliyordu. Direklere hızla tırmanan maymunlar ipleri kolayca taşıyıp bağlayabiliyordu.

ZAMANLA MAYMUNLAR İSTANBULA GETİRİLMEYE BAŞLANDI!

Maymunlar gemilerde kullanılmaya başlandıktan sonra zamanla denizciler İstanbul'a getirmeye başladı. Günler geçtikçe Galata ve Azapkapı taraflarında bir sürü maymun satıcısı açılmış ve halk bu maymunları satın alarak gündelik işlerinde kullanmaya başlamıştır.

Kuyumcular, dükkanlar, inşaatlar gibi birçok alanda çalışan Maymunlar gün geçtikçe halkın içine karışmaya başladı. Zenginler evlerine maymunları alarak eğleniyor ve onlara bakıyorlardı. Halkın maymunlara karşı sempatisi her gün artıyordu.

TARİHİMİZE BİR KARA LEKE OLARAK GEÇECEK O GÜN GELDİ!

3. Murat döneminde padişahın çok sevdiği kişilerden biri olan Rumeli Kazaskeri Manisalı Molla Abdulkerim Efendi ortaya çıktı. Maymunların gün geçtikçe halka karışmasından rahatsız olan bu Molla bir Cuma hutbesinde Fatih Camisi'nden cemaate seslendi.

Çok iyi hitap yeteneğine sahip olan Molla sert çıkışları, maymunlara karşı kin ve nefret söylemleriyle halkı galeyana getirdi. Maymunlar hakkında "Maymunlar insan eğlencelerine malzeme olarak halkın aklını karıştırıp onları yoldan çıkarıyordu." diyen Abdulkerim Efendi dul kadınların maymunları Fuhuş amacıyla kullandığını bile iddia etmişti.

HALK HUTBE SONRASI SOKAĞA DÖKÜLDÜ!

Molla'nın verdiği Cuma hutbesi sonrası sokağa dökülen halkın o günkü durumu bazı tarihi kaynaklarda şu şekilde anlatılmakta: