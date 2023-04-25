İtilaf Devletleri Gelibolu Yarımadası’na ve Çanakkale Yarımadası'na çıkarma yaptı (25 Nisan 1915) | Prof. Dr. Haluk Eraksoy yazdı

KARAYA ÇIKMIŞ OLAN 8-10 BİN ANZAK ASKERİNİ 2 BİN KİŞİLİK 27. ALAY KARŞILADI

Saat 05:45'te hareket emri alan Yarbay Şefik (Aker) Bey komutasındaki 27. Alay iki taburla (2 bin kişi), karaya çıkmış olan 8-10 bin Anzak askerini karşıladı. Arıburnu’na çıkan Anzakların oluşturduğu İngiliz birlikleri, yarımadanın en hakim tepesi olan Kocaçimen’i hedefliyorlardı. Türkler için bu tepenin elden çıkması, bütün Boğaz savunma sisteminin çökmesi anlamına geliyordu.

19. Tümen Komutanı Kurmay Yarbay Mustafa Kemal, o sırada Saros / Bolayır’da olan V. Ordu Komutanı Liman von Sanders Paşa’dan da, III. Kolordu Komutanı Esat (Bülkat) Paşa’dan da bilgi ve emir alamayınca, inisiyatif kullanarak, Kocaçimen Tepesi’nin İtilaf güçlerinin eline geçmesini engellemek üzere Conkbayırı’nda mevzilendi. Saat 10:30'da, 27. Alay'ın tam güçlerinin tükenmeye, avantajın kaybolmaya yüz tuttuğu anlarda komuta ettiği 57. Alay’ı taarruza geçirdi.