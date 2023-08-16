Kabe taşının içinde ne var? Cennetten geldiği inanılan ''Hacer-ül Esved'' taşının dört parçası İstanbul'da

Her yıl, kutsal günlerde, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar kutsal toprakları ziyaret etmek için yola çıkar. Müslümanlar Mekke'yi ziyaret ederek dua eder. Mekke peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in doğum yeri olduğuna inanılır. Müslümanlar Mekke içindeki, M.Ö. 800 yıllarında Hazreti İbrahim tarafından yapıldığı inanılan kutsal yer Kabe'yi ziyaret eder.

Kutsal yer olan Kabe'nin köşesinde Siyah Taş olarak bilinen bir taş vardır. Tarihi gizemle örtülüdür ve taşın ne olabileceği hakkında dünyanın farklı yerlerinden bilim insanları gelmiş olsa da kesin bir sonuca varamamışlardır. Müslümanlar taşın cennetten geldiğine inanırlar. Pek çok Müslüman, taşın aslında doğaüstü güçlere sahip olduğuna inanıyor.

KABE SİYAH TAŞ

HAC RİTÜELİ NASIL YAPILIR?

Hac ritüeli için milyonlarca Müslüman her yıl Suudi Arabistan'ın Mekke kentine seyahat ediyor ve kutsal bir günde Mekke, İslam'ın beş şartından biri olarak kabul edilen yıllık hac ziyareti için iki milyondan fazla Müslümanın akınına uğrayabiliyor.

Müslümanlar, İslam'ın en kutsal mescidi olan Mescid-i Haram'ın merkezindeki Kabe'nin etrafında toplanırlar. Hac ritüeli sırasında hacıların, on dört asırdır devam eden bir tören uygulaması olan Kabe'yi saat yönünün tersine yedi kez dolaşması ile gerçekleşir.

KABE'NİN İÇİNDEKİ SİYAH TAŞ

Kabe, doğu köşesinde yerden yaklaşık beş fit yüksekte gizlenmiş kutsal bir Siyah Taş etrafında inşa edilmiştir. Müslümanlar, peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in taşı bir kez öptüğüne inanırlar ve Kabe yolculukları sırasında, mümkünse Siyah Taş'ı öpmeye çalışırlar.

Yapamazlarsa, Kabe'nin etrafındaki yedi daireli yolculuklarından her geçişlerinde onu işaret ederler. Hacılar, Siyah Taş'ı her geçtiklerinde dua okurlar.

Gayrimüslimlerin dokunması kesinlikle yasaktır ve Kabe yılın büyük bir bölümünde siyah bir örtü ile örtülür.

HACER-ÜL ESVED TAŞI NEDEN KARARDI?

Kabe'nin Siyah Taş'ı genellikle yaklaşık iki fit ( 0,61 metre) uzunluğunda bir yerde parçalanmış koyu renkli bir kaya olarak tanımlanır. Yüzeyi siyahımsı renktedir. Müslümanların inancına göre, taş başlangıçta beyazdı, ancak insanlığın günahlarını emdiği bir dünyada olmaktan siyaha döndü.

Kabe'nin Siyah Taş'ı hakkında incelemelerde bulunan bilim insanlarından ilk olarak İlk olarak 19. yüzyılda Batı literatüründe tanımlanan İsviçreli gezgin Johann Ludwig Burckhardt, 1814'te Mekke'yi ziyaret etti ve 1829 tarihli ' Arabistan Seyahatleri' adlı kitabında Kara Taş'ın ayrıntılı bir tanımını yaptı kendince:

- Düzensiz bir oval, yaklaşık yedi inç çapında, farklı boyut ve şekillerde yaklaşık bir düzine daha küçük taştan oluşan dalgalı bir yüzeye sahip, az miktarda çimento ile iyi bir şekilde birleştirilmiş ve tamamen pürüzsüz; sanki bütün, şiddetli bir darbeyle birçok parçaya ayrılmış ve sonra yeniden birleşmiş gibi görünüyor.

KABE SİYAH TAŞI'NIN TARİHİ

Müslümanlar, Kabe'nin inşa edilmesini Allah'ın emrettiğine inanırlar. Hikaye, İbrahim'in en büyük oğlu İsmail ile birlikte Allah'ın cennetteki evinin benzerliğinde camiyi inşa ettiği yönündedir.

Kabe Siyah Taşı'nın nasıl geldiği hakkında birçok farklı inanış olsa da Müslümanlar, peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in taşı bir kez öpüp ve Kabe'nin duvarları arasına koyduğuna inanırlar.

M.S. 683'te Emeviler'in Mekke'yi kuşatması sırasında bir mancınıktan atılan bir taşla vurulduğu ve bu yüzden paramparça olduğu söylenir.

Bugün, taş hala birkaç parçaya bölünmüş durumda ve tahminlere göre 7 ile 15 parça arasında değişiyor.

Osmanlı Devleti döneminde Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a getirildiği bilinen Hacer-ül Esved taşından kopan 4 parça, Mimar Sinan tarafından Kadırga semtinde bulunan, dönemin sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa adına yaptırılan Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde ''Hacer-ül Esved'' taşının 4 parçası yer alıyor.