Kalp Sembolü Nereden Geliyor?
Dolayısıyla kullandığımız kalp sembolü gerçek kalp gibi görünmüyor. Öyleyse gerçek insan kalbine benzemiyorsa kalp sembolü nereden geliyor? Kimse yanıtı kesin olarak bilmiyor ancak iki ana teori var.
Aristoteles, insan kalbinin ortasında küçük bir girinti bulunan yuvarlak tepeli üç odacıklı bir organ olduğunu ortaya atmıştı.
KALP BİÇİMLİ SİLFİTUM BİTKİSİ
Silfiyum, Romalılar tarafından bitkisel doğum kontrol yöntemi olarak kullanıldı. O kadar sık kullandılar ki bitkinin soyu Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden önce tükendi.
Kalp sembolünün kökenine dair ana teori inanması güç olsa da soyu tükenmiş bir Kuzey Afrika bitkisine dayanır. Antik zamanlarda Kuzey Afrika'da bir Yunan kenti olan MÖ 631'de kurulmuş Kirene (günümüz Libya'sı), silfiyum denilen çok nadir bir bitkinin ticaretini yaparak zengin oldu.
Kıyı çizgisinde yetişen dev bir rezene türü olan silfiyum güzel kokuyordu, lezzetliydi ve temelde baharat olarak kullanılıyordu ancak boğaz ağrısı ve hazımsızlıktan yılan ısırığına ve epilepsiye dek her şeyi tedavi edebiliyordu.