Kaybolan 5 medeniyet hangileridir?

RAPA NUİ, PASKALYA ADASI

Uzun zamandır Polinezyalı yerleşimcilerin ilk Paskalya Adası olarak bilinen Rapa Nui’ye MS 700 ile 800 yılları arasında geldiklerine inanılıyordu ancak radyokarbon tarihlemesi MS 1200 yılının daha doğru olduğunu gösteriyor.

Moai heykelleriyle tanınan Paskalya Adası’nın ilk uygarlığı, çoğu hâlâ ayakta olan devasa monolitlerden 900’ünü inşa etti. Esasında bu heykellerin daha önceden 1000 adedin üstünde olduğu tahmin edilmektedir. Çok sayıda araştırmaya rağmen bunların ne amaçla yapıldığı bilinmemektedir. Tahminlere göre; bu taş heykeller yerlilerin ruhlarla iletişim kuran atalarıdır. Ortalama 13 fit yüksekliğinde ve 14 ton ağırlığındadır; en yükseği ise 33 fit yüksekliğe ve 82 ton ağırlığına ulaşmıştır.

Uzun bir süre boyunca, Rapa Nui uygarlığının çöküşünün ormansızlaşmaya, toplumsal çatışmalara ve savaşa yol açan doğal kaynaklarını tüketen ada halkından kaynaklandığına dair yanlış bir inanç vardı. Ancak farelerin, muazzam miktarda hurma fıstığı tüketerek adanın palmiye ağaçlarının yok edilmesinde büyük rolleri vardı. Ayrıca 1722’de Hollandalıların gelmesiyle de olumsuz olarak etkilenmişlerdir.