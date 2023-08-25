Kont Drakula efsanesi nedir? Drakula'nın Osmanlı İmparatorluğuna düşmanlığı

Kont Drakula efsanesini aydınlatmaya çalışan bir grup arkeolog Bran kalesinde yaptıkları kazı çalışmalarında, kalenin içinde gizli tünellerle ve zindanlarla dolu olduğunu açıkladı.

Gizli tünelleri ve zindanları ortaya çıkarmanın gerçekten güç olduğunu ifade ettiler araştırmayı yürüten arkeologlar.

Kazı çalışmalarında bulunan arkeologlar, çok gizemli kalede daha önce yapılan çalışmalarda kuzey cephesinde, kralın kızlarının kalenin yakınındaki Roma hamamına ulaşmak için kullandıkları söylenen 100 metrelik bir tünel ortaya çıkarmıştı.

KONT DRAKULA EFSANESİ

KONT DRAKULA NEREDE ESİR TUTULDU?

Kont Drakula efsanesinin başlangıcı aslında Tokat'ın en simge yapılarından biri, Tokat Kalesi olarak isimlendirilen kaledir. Tarihçiler, Prens Vlad III ve kardeşi Radu'nun 1442'de esir tutulduğunu söylediği yer burasıdır.

DRAKULA KİMDİR?

Kont Drakula, 1428-1431 yılları arasında, Transilvanya, Sighişaora'da doğdu. Kont Drakula'nın Babasının Vlad II Dracul'un Ejderha Tarikatı'ndaki üyeliği olduğu iddia ediliyor.

Ejderha Tarikatı, Macaristan Kralı Sigismund tarafından Doğu Avrupa'da Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Hıristiyanlığı savunmak için kurulmuş bir şövalyelik nişanıydı.

1442'de çocuk olan Vlad ve kardeşi Radu, babalarının Osmanlı İmparatorluğuna sadakatini göstermek için Osmanlılar İmparatorluğuna verildiğini söylenir.

Vlad'ın muhtemelen arkeologlar tarafından yeni keşfedilen zindanlardan birinin içinde tutulduğunu düşünülüyor. Büyük olasılıkla Tokat Kalesi olduğunu iddia ediyorlar ve şu açıklamaları yapıyorlar:

- Drakula'nın hangi odada tutulduğunu tahmin etmek zor ama o buralardaydı.

KONT DRAKULA'NIN OSMANLI İMPARATORLUĞUNA NEFRETİ

Kont Drakula efsanesi, Vlad'ın çocukluk yıllarında, Osmanlı İmparatorluğu tarafından esaret altında tutulmasıyla mı başladı?

Vlad'ın Osmanlılara karşı yoğun bir nefret geliştirdiği ve daha sonra onlara karşı vahşete yol açtığı söylenir.

Kont Drakula efsanesindeki Vlad'ın 1462'de Osmanlılara karşı bir savaştan geri çekilirken, kendisini takip eden Osmanlı güçlerini caydırmak için Targovis'te şehrin dışında yaklaşık 20.000 Osmanlı askerini öldürdüğünü yabancı tarihçiler tarafından söyleniyor.

Görüntünün o kadar iğrenç olduğu iddia ediliyor ki, Osmanlı İmparatorluğu, Vlad'ın katliamının boyutunu ve kargalar tarafından parçalanan binlerce çürüyen bedeni gördükten sonra İstanbul'a çekildikleri iddia ediliyor.

Vlad III veya bilinen adıyla Kazıklı Voyvoda sonunda tutuklandı ve 12 yıl hapiste tutuldu. 1475'te kardeşinin ölümünden sonra Eflak tahtını geri almayı başardı. Vlad'ın kesin ölüm tarihi, nedeni ve yeri bilinmemekle birlikte, Osmanlılara karşı savaşta kaybolduğu Ekim ve Aralık 1476 arasında gerçekleştiğine inanılıyor.