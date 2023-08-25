Kont Drakula efsanesi nedir? Drakula'nın Osmanlı İmparatorluğuna düşmanlığı

Kont Drakula efsanesi nedir? Kont Drakula neden Osmanlı İmparatorluğuna düşmanlık duyuyordu? Tarihçiler, Kont Drakula olarak bilinen Vlad'ın çocukluk yıllarında Osmanlı İmparatorluğu tarafından Tokat Kalesi'nde esir tutulduğunu söylüyor. Ayrıntılar haberimizde.

Kont Drakula efsanesi nedir? Drakula'nın Osmanlı İmparatorluğuna düşmanlığı
Drakula efsanesi nedir?
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Kont Drakula efsanesini aydınlatmaya çalışan bir grup arkeolog Bran kalesinde yaptıkları kazı çalışmalarında, kalenin içinde gizli tünellerle ve zindanlarla dolu olduğunu açıkladı.

Gizli tünelleri ve zindanları ortaya çıkarmanın gerçekten güç olduğunu ifade ettiler araştırmayı yürüten arkeologlar.

Kazı çalışmalarında bulunan arkeologlar, çok gizemli kalede daha önce yapılan çalışmalarda kuzey cephesinde, kralın kızlarının kalenin yakınındaki Roma hamamına ulaşmak için kullandıkları söylenen 100 metrelik bir tünel ortaya çıkarmıştı.

Fay hatları nelerdir? Padişahların deprem kararı!Fay hatları nelerdir? Padişahların deprem kararı!Tarih

drakula tüneli

KONT DRAKULA EFSANESİ

KONT DRAKULA NEREDE ESİR TUTULDU?

Kont Drakula efsanesinin başlangıcı aslında Tokat'ın en simge yapılarından biri, Tokat Kalesi olarak isimlendirilen kaledir. Tarihçiler, Prens Vlad III ve kardeşi Radu'nun 1442'de esir tutulduğunu söylediği yer burasıdır.

tokat kalesi drakula

DRAKULA KİMDİR?

Kont Drakula, 1428-1431 yılları arasında, Transilvanya, Sighişaora'da doğdu. Kont Drakula'nın Babasının Vlad II Dracul'un Ejderha Tarikatı'ndaki üyeliği olduğu iddia ediliyor. 

Ejderha Tarikatı, Macaristan Kralı Sigismund tarafından Doğu Avrupa'da Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Hıristiyanlığı savunmak için kurulmuş bir şövalyelik nişanıydı.

DRAKULA KİMDİR

1442'de çocuk olan Vlad ve kardeşi Radu, babalarının Osmanlı İmparatorluğuna sadakatini göstermek için Osmanlılar İmparatorluğuna verildiğini söylenir.

Vlad'ın muhtemelen arkeologlar tarafından yeni keşfedilen zindanlardan birinin içinde tutulduğunu düşünülüyor. Büyük olasılıkla Tokat Kalesi olduğunu iddia ediyorlar ve şu açıklamaları yapıyorlar:

- Drakula'nın hangi odada tutulduğunu tahmin etmek zor ama o buralardaydı.

 drakula osmanlı

KONT DRAKULA'NIN OSMANLI İMPARATORLUĞUNA NEFRETİ

Kont Drakula efsanesi, Vlad'ın çocukluk yıllarında, Osmanlı İmparatorluğu tarafından esaret altında tutulmasıyla mı başladı?

Vlad'ın Osmanlılara karşı yoğun bir nefret geliştirdiği ve daha sonra onlara karşı vahşete yol açtığı söylenir. 

Kont Drakula efsanesindeki Vlad'ın 1462'de Osmanlılara karşı bir savaştan geri çekilirken, kendisini takip eden Osmanlı güçlerini caydırmak için Targovis'te şehrin dışında yaklaşık 20.000 Osmanlı askerini öldürdüğünü yabancı tarihçiler tarafından söyleniyor. 

Görüntünün o kadar iğrenç olduğu iddia ediliyor ki, Osmanlı İmparatorluğu, Vlad'ın katliamının boyutunu ve kargalar tarafından parçalanan binlerce çürüyen bedeni gördükten sonra İstanbul'a çekildikleri iddia ediliyor.

Vlad III veya bilinen adıyla Kazıklı Voyvoda sonunda tutuklandı ve 12 yıl hapiste tutuldu. 1475'te kardeşinin ölümünden sonra Eflak tahtını geri almayı başardı. Vlad'ın kesin ölüm tarihi, nedeni ve yeri bilinmemekle birlikte, Osmanlılara karşı savaşta kaybolduğu Ekim ve Aralık 1476 arasında gerçekleştiğine inanılıyor.

Antik Çağın çözülemeyen dili yapay zeka sayesinde çözüldü! Nazca dili gizemi tarih oldu!Antik Çağın çözülemeyen dili yapay zeka sayesinde çözüldü! Nazca dili gizemi tarih oldu!Tarih
# Kont Drakula efsanesi # tarih # Kont Drakula # osmanlı imparatorluğu
Çok Okunanlar
Sabancı ailesinde kaza şoku!
Sabancı ailesinde kaza şoku!
İstanbullular dikkat! İstanbul'da Fatih ilçesinde sular kesilecek!
İstanbullular dikkat! İstanbul'da Fatih ilçesinde sular kesilecek!
Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki o soru
Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki o soru
Trump tutuklandı!
Trump tutuklandı!
İstanbul'da elektrik kesintileri ne zaman bitecek? Bugün hangi ilçelerde el kesik olacak?
İstanbul'da elektrik kesintileri ne zaman bitecek? Bugün hangi ilçelerde el kesik olacak?
Öne Çıkanlar "Altın ve Döviz Borcu Olanlar İçin Fırsat!" | Ekonomist İslam Memiş'ten Çarpıcı Finans Analizi! "Altın ve Döviz Borcu Olanlar İçin Fırsat!" | Ekonomist İslam Memiş'ten Çarpıcı Finans Analizi! Sabancı ailesinde kaza şoku! Sabancı ailesinde kaza şoku!