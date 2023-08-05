Kont Drakula efsanesi nedir? Drakula'nın Osmanlı İmparatorluğuna nefreti

Arkeologların Bran kalesinde yaptıkları kazı çalışmalarında, kalenin içinde gizli tünellerle ve zindanlarla dolu olduğunu açıkladı. Gizli tünelleri ve zindanları ortaya çıkarmanın gerçekten güç olduğunu ifade etti.

Kale tamamen gizli tünellerle çevrili. Kazı çalışmalarında bulunan arkeologlar, Çok gizemli kalede daha önce yapılan çalışmalarda kuzey cephesinde, kralın kızlarının kalenin yakınındaki Roma hamamına ulaşmak için kullandıkları söylenen 100 metrelik bir tünel ortaya çıkarılmıştı.

KONT DRAKULA EFSANESİ

KONT DRAKULA NEREDE ESİR TUTULDU?

Tokat'ın en simge yapılarından biri, şehrin yukarısındaki dik bir tepede yer alan Tokat Kalesi olarak isimlendirilen kaledir. Tarihçilerin Prens Vlad III ve kardeşi Radu'nun 1442'de esir tutulduğunu söylediği yer burasıdır.

DRAKULA KİMDİR?

Kont Drakula, 1428-1431 yılları arasında, Transilvanya, Sighişaora'da doğdu. Babası Vlad II Dracul'un Ejderha Tarikatı'ndaki üyeliği olduğu iddia ediliyor. Bu, Macaristan Kralı Sigismund tarafından Doğu Avrupa'da Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Hıristiyanlığı savunmak için kurulmuş bir şövalyelik nişanıydı.

1442'de çocuk olan Vlad ve kardeşi Radu, babalarının Osmanlı İmparatorluğuna sadakatini sağlamak için Osmanlılar İmparatorluğuna verildiğini söylüyor tarihçiler. Vlad'ın muhtemelen yeni keşfedilen zindanlardan birinin içinde tutulduğunu düşünen tarihçiler, büyük olasılıkla Tokat Kalesi olduğunu iddia ediyorlar ve şu açıklamaları yapıyorlar:

- Drakula'nın hangi odada tutulduğunu tahmin etmek zor ama o buralardaydı.

KONT DRAKULA'NIN OSMANLI İMPARATORLUĞUNA NEFRETİ

Esaret altındaki çocukluk yıllarında, Vlad'ın Osmanlılara karşı yoğun bir nefret geliştirdiği ve daha sonra onlara karşı vahşetine yol açtığı söylendi. Vlad'ın 1462'de Osmanlılara karşı bir savaştan geri çekilirken, takip eden Osmanlı güçlerini caydırmak için Targoviste şehrinin dışında yaklaşık 20.000 öldürdüğünü yabancı tarihçiler tarafından söyleniyor. Görüntünün o kadar iğrenç olduğu iddia ediliyor ki, Osmanlılar Vlad'ın katliamının boyutunu ve kargalar tarafından parçalanan binlerce çürüyen bedeni gördükten sonra geri dönüp İstanbul'a çekildiler.

Vlad III veya bilinen adıyla Kazıklı Voyvoda sonunda tutuklandı ve 12 yıl hapiste tutuldu. 1475'te kardeşinin ölümünden sonra Eflak tahtını geri almayı başardı. Vlad'ın kesin ölüm tarihi, nedeni ve yeri bilinmemekle birlikte, Osmanlılara karşı savaşta kaybolduğu Ekim ve Aralık 1476 arasında gerçekleştiğine inanılıyor.