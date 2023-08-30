Kont Drakula efsanesi nedir? Kont Drakula Osmanlı İmparatorluğuna düşmanlığı ve esareti

Kont Drakula efsanesi nedir? Kont Drakula Osmanlı İmparatorluğuna düşmanlığı, Kont Drakula'nın çocuk yaşlarından başlamıştır. Çünkü, Drakula'nın babası, Osmanlı İmparatorluğuna sadakat göstergesi olarak meşhur Kont Drakula ve kardeşini Osmanlı İmparatorluğuna vermiştir.

Kont Drakula efsanesi nedir? Kont Drakula Osmanlı İmparatorluğuna düşmanlığı ve esareti
Drakula efsanesi nedir?
Editör: Süleyman Daban
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Kont Drakula efsanesini gün yüzüne çıkarmaya çalışan arkeologlar Kont Drakula efsanevi kalesi Bran Kalesi'nde yaptıkları kazı çalışmalarında, Bran Kalesi içinin gizli tünellerle ve zindanlarla dolu olduğunu gözlemledi. 

Kont Drakula efsanesi'ndeki Bran Kalesi içinde kazı çalışmalarında bulunan arkeologlar, çok karmaşık bir tünele rastladılar. Arkeologların tahminlerine göre bu tünel, kralın kızlarının kalenin yakınındaki Roma hamamına ulaşmak için kullandıklarıydı.

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drakula tüneli

KONT DRAKULA EFSANESİ

KONT DRAKULA NEREDE ESİR TUTULDU?

Kont Drakula efsanesinin başlangıcı aslında Tokat'ın en simge yapılarından biri, Tokat Kalesi olarak isimlendirilen kaledir. Tarihçiler, efsanevi Prens Kont Drakula Vlad III ve kardeşi Radu'nun 1442'de esir tutulduğunu söylediği yer burasıdır.

tokat kalesi drakula

DRAKULA KİMDİR?

Kont Drakula, 1428-1431 yılları arasında, Transilvanya, Sighişaora'da doğdu. Kont Drakula'nın Babası, Vlad II Dracul, tarihçilere göre Ejderha Tarikatı'ndaki üyeliği olduğu iddia ediliyor. 

Ejderha Tarikatı, Macaristan Kralı Sigismund tarafından Doğu Avrupa'da Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Hıristiyanlığı korumak için kurulmuş bir şövalyelik nişanıydı.

DRAKULA KİMDİR

Kont Drakula efsanesi'nde 1442 yıllarında çocuk olan Vlad ve kardeşi Radu, babalarının Osmanlı İmparatorluğuna sadakatini göstermek için Osmanlılar İmparatorluğuna verildiğini söylenir.

Vlad'ın muhtemelen arkeologlar tarafından yeni keşfedilen zindanlardan birinin içinde tutulduğunu düşünülüyor. Büyük olasılıkla Tokat Kalesi olduğunu iddia ediyorlar ve Tokat Kalesi iddialarını destekleyen şu açıklamaları yapıyorlar:

- Drakula'nın hangi odada tutulduğunu tahmin etmek zor ama o buralardaydı.

 drakula osmanlı

KONT DRAKULA'NIN OSMANLI İMPARATORLUĞUNA NEFRETİ

Kont Drakula efsanesi, Vlad'ın çocukluk yıllarında, Osmanlı İmparatorluğu tarafından esaret altında tutulmasıyla mı başladı?

Kont Drakula efsanesi meşhur karakteri Vlad'ın çocukluk yıllarında Osmanlı İmparatorluğuna karşı yoğun bir nefret biriktirmişti. Vlad'ın nefreti ileri ki yıllarda Osmanlı İmparatorluğuna karşı savaşlara neden oldu.

Kont Drakula efsanesindeki Vlad'ın 1462'de Osmanlılara karşı bir savaştan geri çekilirken, kendisini takip eden Osmanlı güçlerini caydırmak için Targovis'te şehri dışında yaklaşık 20.000 Osmanlı askerini öldürdüğünü yabancı tarihçiler tarafından söyleniyor. 

Görüntünün o kadar iğrenç olduğu iddia ediliyor ki, Osmanlı İmparatorluğu, Vlad'ın katliamının boyutunu ve kargalar tarafından parçalanan binlerce çürüyen bedeni gördükten sonra İstanbul'a çekildikleri iddia ediliyor.

Vlad III veya bilinen adıyla Kazıklı Voyvoda sonunda tutuklandı ve 12 yıl hapiste tutuldu. 1475'te kardeşinin ölümünden sonra Eflak tahtını geri almayı başardı. Vlad'ın kesin ölüm tarihi, nedeni ve yeri bilinmemekle birlikte, Osmanlılara karşı savaşta kaybolduğu Ekim ve Aralık 1476 arasında gerçekleştiğine inanılıyor.

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