Lanetlenmiş köy: Kuldhara'ya ne oldu? Aşk için terk ettiler

Tarihlerinin bu son bölümünün tamamen efsaneye dayandığına dikkat etmek önemlidir. Köylüler arkalarında ayrılma nedenlerine dair somut bir kanıt bırakmamış olsalar da, ayrılan köylülerin mezrayı lanetlediğine dair söylentiler bugüne kadar devam ediyor. Issız kalmasına rağmen, kalıntıları bir zamanlar gelişen bir topluluğun ve ayrılmalarını çevreleyen gizemli koşulların unutulmaz bir hatırlatıcısı olarak duruyor.