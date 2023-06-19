Lanetlenmiş köy: Kuldhara'ya ne oldu? Aşk için terk ettiler
Efsaneye göre köy, güçlü ve zalim bir Rajput hükümdarının eylemleri nedeniyle kaçmadan önce sakinleri tarafından lanetlendi. Peki Kuldhara halkına gerçekten ne oldu ve onun efsanevi lanetinin arkasında herhangi bir gerçek var mı?
Hindistan'ın Kuldhara köyü gizemlidir. Bir zamanlar müreffeh ve gelişen bir topluluk olan köy, 19. yüzyılda aniden terk edildi ve o zamandan beri ıssız kaldı.
KULDAHARA: TARİHTEN SİLİNMİŞ ŞEHİR
Hindistan, Rajasthan'ın kalbinde yer alan unutulmuş bir köy olan Kuldhara , bir zamanlar tarımsal hünerleri ve su yönetimi becerileriyle tanınan Paliwal Brahmins'in gelişen bir topluluğuydu. Çorak araziyi yemyeşil bir vahaya dönüştürerek bölgenin en müreffeh bölgelerinden biri haline getirdiler.
Brahminler, 18. yüzyılda zalim Rajput hükümdarı Salim Singh'in gelişiyle köyün kaderi karanlığa dönene kadar orada uzun yıllar başarılı oldular. Jaisalmer canavarı olarak adlandırılan Singh'in gaspları ve acımasız talepleri, özellikle Kuldhara'nın şefinin kızına olan takıntısı, iddiaya göre köyün ve yakınlardaki diğer birkaç kişinin toplu olarak terk edilmesine yol açtı.
Tarihlerinin bu son bölümünün tamamen efsaneye dayandığına dikkat etmek önemlidir. Köylüler arkalarında ayrılma nedenlerine dair somut bir kanıt bırakmamış olsalar da, ayrılan köylülerin mezrayı lanetlediğine dair söylentiler bugüne kadar devam ediyor. Issız kalmasına rağmen, kalıntıları bir zamanlar gelişen bir topluluğun ve ayrılmalarını çevreleyen gizemli koşulların unutulmaz bir hatırlatıcısı olarak duruyor.