Manş Denizi’nde uçan balondan Hamlet davasına… 7 Ocak’ta neler oldu?

1610

İtalyan astronom Galileo Galilei, kendi geliştirdiği teleskopla gökyüzünü incelerken Jüpiter'in etrafında dönen gök cisimlerini fark etti. Ganymede ve Callisto'nun da aralarında olduğu bu keşif, Dünya'nın evrenin merkezi olmadığı tezini güçlendiren devrim niteliğinde bir kanıttı.