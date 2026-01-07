Manş Denizi’nde uçan balondan Hamlet davasına… 7 Ocak’ta neler oldu?
Tarih sayfaları bugün; bilimde devrim yaratan keşiflerden, siyasi arenayı sarsan suikastlara ve modern teknolojinin ilk adımlarına kadar pek çok olaya tanıklık etti. İşte 7 Ocak tarihinde dünyada ve Türkiye’de yaşanan olaylar...
1558
Fransa Krallığı, İngiltere'nin Kıta Avrupası'ndaki son toprak parçası olan Calais'yi kuşatarak ele geçirdi.
1610
İtalyan astronom Galileo Galilei, kendi geliştirdiği teleskopla gökyüzünü incelerken Jüpiter'in etrafında dönen gök cisimlerini fark etti. Ganymede ve Callisto'nun da aralarında olduğu bu keşif, Dünya'nın evrenin merkezi olmadığı tezini güçlendiren devrim niteliğinde bir kanıttı.
1634
Sultan IV. Murad'ın sert yönetim politikaları, ulema sınıfına da uzandı. Padişahın emriyle Şeyhülislam Ahîzâde Hüseyin Efendi boğdurularak idam edildi. Bu olay, Osmanlı tarihinde bir şeyhülislamın öldürüldüğü ilk vaka olarak kayıtlara geçti
1714
İngiliz mühendis Henry Mill, modern daktilonun atası sayılabilecek bir yazma makinesi için patent aldı.
1785
Havacılık tarihinin ilk dönemlerinde cesur bir deneme başarıyla sonuçlandı. Fransız havacı Jean-Pierre Blanchard ve Amerikalı fizikçi John Jeffries, hidrojen dolu bir balonla İngiltere'den Fransa'ya uçarak Manş Denizi'ni havadan geçen ilk insanlar oldular.
1789
Amerika Birleşik Devletleri tarihinin ilk başkanlık seçimleri gerçekleştirildi. Seçmenlerin belirlediği delegeler, bir ay sonra toplanarak George Washington'ı oy birliğiyle ülkenin ilk başkanı seçti.
1887
Maceraperest Thomas Stevens, yaklaşık 3 yıl süren yolculuğunun ardından bisikletle dünya turunu tamamlayan ilk insan oldu.
1927
Okyanus aşırı ilk telefon görüşmesi, New York'tan Londra'ya yapıldı.
1942
Dönemin önemli yazarları Peyami Sefa, Celaleddin Ezine ve tiyatrocu Muhsin Ertuğrul arasındaki "Hamlet Davası" sonuçlandı. Mahkeme, taraflara verilen cezaları erteleyerek Türk basın ve sanat tarihindeki bu ilginç hukuki süreci noktaladı.
1946
Türk siyasi hayatında çok partili dönemin en önemli aktörü sahneye çıktı. CHP'den ayrılan Celâl Bayar, Adnan Menderes, Fuad Köprülü ve Refik Koraltan, "Dörtlü Takrir" hareketinin ardından Demokrat Parti'nin kuruluş dilekçesini vererek 1950 iktidarına giden yolu açtı.
1946
İlk genel amaçlı elektronik dijital bilgisayar olan ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), ABD'de tamamlanarak kullanıma girdi. Oda büyüklüğündeki bu dev makine, bugünkü bilgisayarların atası kabul ediliyor.
1957
Millî Türk Talebe Birliği (MTTB), batı kültürünün etkisiyle yayılan "rock and roll" müziğinin ve "striptiz" gösterilerinin Türk gençliğini yozlaştırdığı gerekçesiyle yasaklanmasını talep etti.
1990
İtalya'nın dünyaca ünlü simgesi Eğik Pisa Kulesi, yıkılma tehlikesi nedeniyle 800 yıllık tarihinde ilk kez turist ziyaretine kapatıldı.
2015
Fransa'nın başkenti Paris'te mizah dergisi Charlie Hebdo'nun ofisine giren silahlı saldırıganlar, aralarında ünlü karikatüristlerin de bulunduğu 12 kişiyi öldürdü. Saldırı, dünya genelinde basın özgürlüğü tartışmalarını ve terör protestolarını tetikledi.