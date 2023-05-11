Maya takviminin gizemi çözüldü

Maya takvimi, yıllarca gizemini korumaya devam ediyordu. Ancak yapılan araştırmaya göre yeni bir gelişme daha yaşandı. Takvimdeki döngüler, bilim insanlarının önceden düşündüğünden çok daha geniş bir zaman dilimini kapsıyor.

Maya takvimlerinde yer alan bir döngü, 1940’larda yeniden keşfedilip incelenmeye başlandığından beri gizemini koruyor. 819 günlük bir dönemi kapsayan döngü, basitçe "819 günlük sayım" olarak anılıyor. Sorun şu ki, araştırmacılar bu 819 günü hiçbir şeyle eşleştiremediler. Ancak Tulane Üniversitesi’nden antropolog John Linden ve Victoria Bricker sonunda gizemi çözdüklerini düşünüyorlar.