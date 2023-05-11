Maya takviminin gizemi çözüldü
Tarih boyunca gizemini koruyan ve sık sık gündeme gelen Maya takviminde yeni bir gelişme yaşandı. Antropologlar, bir tür eski Mezoamerika takvim sistemi olan Mayalara ait 819 günlük sayım sisteminin gizemini çözdü.
Maya takvimi, yıllarca gizemini korumaya devam ediyordu. Ancak yapılan araştırmaya göre yeni bir gelişme daha yaşandı. Takvimdeki döngüler, bilim insanlarının önceden düşündüğünden çok daha geniş bir zaman dilimini kapsıyor.
Maya takvimlerinde yer alan bir döngü, 1940’larda yeniden keşfedilip incelenmeye başlandığından beri gizemini koruyor. 819 günlük bir dönemi kapsayan döngü, basitçe "819 günlük sayım" olarak anılıyor. Sorun şu ki, araştırmacılar bu 819 günü hiçbir şeyle eşleştiremediler. Ancak Tulane Üniversitesi’nden antropolog John Linden ve Victoria Bricker sonunda gizemi çözdüklerini düşünüyorlar.
SİNODİK İLİŞKİLENDİRME YAPILDI
Tek yapmaları gereken, takvimin 819 günlük değil 45 yıllık bir süre boyunca nasıl işlediğini inceleyerek düşündüklerini genişletmek ve bunu sinodik (kavuşum) dönem olarak adlandırılan, bir gök cisminin gökyüzünde yaklaşık olarak aynı noktaya dönmesi için geçen süreyle ilişkilendirmekti.
Araştırmacılar, şöyle açıklıyor:
- Önceki araştırmalar 819 günlük sayım için gezegensel bağlantılar göstermeye çalışmış olsa da, dört parçalı, renk yönlü şeması, görünür gezegenlerin sinodik dönemlerine uymak için çok kısaydı.
- Takvim uzunluğu 819 günlük 20 döneme çıkarıldığında, tüm görünür gezegenlerin sinodik dönemlerinin daha büyük 819 günlük takvimdeki istasyon noktalarıyla orantılı olduğu bir model ortaya çıkıyor.
Maya takvimi aslında Kolomb öncesi Mezoamerika’da yüzyıllar önce geliştirilmiş, daha küçük takvimlerden oluşan karmaşık bir sistemdi. Bileşen takvimler arasında 819 gün sayımı modern antropologlar için anlaşılması en zor olanı.
Bu, dört kez tekrarlanan, her 819 günlük bloğun dört renkten birine karşılık geldiği ve bilim insanlarının başlangıçta bir ana yön olduğunu düşündükleri, glif tabanlı bir takvimdi. Kırmızı doğu, beyaz kuzey, siyah batı ve sarı güney ile ilişkilendirildi. Araştırmacılar 1980’lere kadar bu varsayımın yanlış olduğunu fark edemedi.