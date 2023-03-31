Mercedes isminin hikayesi (31 Mart 1901) | Prof. Dr. Haluk Eraksoy yazdı

MERCEDES SÖZCÜĞÜ, İSPANYOLCADA TÜRKÇEDEKİ RAHMET, MERHAMET VE İNSAF SÖZCÜKLERİNİN ÇOĞUL HALİ OLARAK KULLANILIR

Jellinek 1899'da da 23 beygir gücünde motorla donatılmış bir Daimler yarış otomobiline büyük kızı Mercedes'in adını vererek bu araçla Nice'te bir yarışa katılmış ve birinci olmuştu. Bu başarıdan sonra Jellinek, Daimler fabrikasına 36 otomobil sipariş vermiş ve bu araçlara bundan böyle kızının adı olan Mercedes adının verilmesini şart koşmuştu. Türkçedeki rahmet, merhamet ve insaf sözcüklerinin çoğul hali olarak, İspanyolca konuşulan ülkelerde kullanılan bir kadın adı olan Mercedes, 23 Haziran 1902 tarihinde marka adı olarak tescil edilecek; 26 Eylül 1902 tarihinden itibaren de kanunlarca koruma altına alınacaktır.