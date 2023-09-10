Mezardaki koyun heykellerinin sırrı tartışılıyor: Türk piramitlerine çizilmiş!

Bronz Çağı'na ait Türklerin mezarları üzerinde çalışan arkeologlar, koyun heykellerinin sırrını çözmeye çalışıyor. Mezardaki hayvanları enteresan kılan başka bir şey ise Kazakistan piramitleri üzerindeki resimler ile aynı olmasıydı. Bronz Çağı'na ait Türk mezarlarının ayrıntıları...

Mezardaki koyun heykellerinin sırrı tartışılıyor: Türk piramitlerine çizilmiş!
Mezardaki koyun heykellerinin sırrı tartışılıyor
Editör: Süleyman Daban
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Arkeologlar, Kazakistan'da genç bir kızın kalıntılarını ve çok sayıda eseri içeren Bronz Çağı'ndan kalma bir mezar alanı ortaya çıkardılar. Kazakistan'ın önde gelen İngilizce haber kaynağı The Astana Times, mezarda 180 koyun ayak bileği kemiği, kurbağa işlemeli bronz bir disk, bir ayna, metal kılıç kulpları, bronz bir kap ve çeşitli başka nesneler bulunduğunu bildirdi. Araştırmacılar bunların muhtemelen törensel öneme sahip olduğunu öne sürüyor.

Arkeoloji ekibi 2017'den beri Kazakistan'ın doğusundaki bir köy olan Ainabulak'ta bulunan bu antik mezarlığı araştırıyor. Şimdiye kadar Tunç Çağı'na M.Ö. 3200 - 1000 yıllarına kadar uzanan 100'den fazla höyük mezar tespit edilmiştir. Yeni keşfedilen mezar, bu mezar höyüklerinden birinin araştırılması sırasında bulundu.

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Kimliği bilinmese de cenazesindeki çok sayıda nesne onun Bronz Çağı toplumundaki önemine dair fikir veriyor.

bronz çağına ait kitap

Bu mezarın kesin yaşı belirlenmedi, ancak bu mezarlık alanındaki diğer mezarlar ve kutsal emanetler kabaca M.Ö. 2500 ile M.Ö. 1800 yıllarına kadar uzanıyor.

Karbon-14 testinin, kızın ölüm anında ergenlik çağında, 12 ila 15 yaş arasında olduğunu gösterdiğini bildirdi. Her iki kulağında da narin tel küpeler ve boynunda boncuklu takılarla yan yatmış halde defnedildi. Dahası, cenazede muhtemelen koyun veya sığırdan alınan 180 ayak bileği kemiği ve ayrıca ineklerden alınan üç kürek kemiğiyle birlikte gömüldüğü ortaya çıktı.

mezarlardaki koyunlar ne anlama geliyor

Mezarındaki ezici miktardaki hayvan kemiği parçaları araştırmacıları büyüledi. Avrasya düzlüklerinde, özellikle de genç bireylerin mezarlarında, mezarlardaki hayvan kalıntıları alışılmadık bir durum olmasa da, bu kıza eşlik eden çok sayıda hayvan, dikkat çekecek derecede aşırıydı. Bazı uzmanlar, ayak bileği kemiklerini gömme uygulamasının dini imalara sahip olabileceğine ve kemiklerin ritüellerde etkili olduğuna inanırken, diğerleri bu kemikleri, diyarlar arasında sorunsuz bir geçiş umudunu simgeleyen, refah ve bereketin simgesel simgeleri olarak algılıyor.

türk mezarlarındaki koyun

Koyun ayak bileği kemikleri veya assky'nin geleneksel Kazak oyunlarıyla tarihsel bağları vardır ve kökleri potansiyel olarak Bronz Çağı'na kadar uzanır. Bu kemikler cilalandıktan ve bazen karmaşık bir şekilde tasarlandıktan sonra sevilen eşyalara dönüşüyor. Geleneksel Assyk oyununda oyuncular assyklerini belirlenmiş bir kemiğe doğrultarak, ona belirli bir şekilde vurarak en yüksek puanı elde etmeye çalışırlar.

Türk piramitleri

TÜRK PİRAMİDİ ÜZERİNDEKİ RESİMLER 

Arkeologlar yakın zamanda bu mezarın yanı sıra altıgen temelli bir piramit yapısının da önemli bir keşfini yaptılar. Avrasya Milli Üniversitesi Arkeoloji ve Etnoloji Bölüm Başkanı Ulan Umitkaliyev, yaptığı duyuruda şu açıklamayı yaptı: 

- Bozkır piramidi büyük bir hassasiyetle inşa edilmiştir, altıgendir." Avrasya Milli Üniversitesi Arkeoloji ve Etnoloji Bölüm Başkanı Ulan Umitkaliyev, bir basın açıklamasında. “Her cephenin arasında on üç metre sekiz sıra taş var. Ortasında birkaç daire bulunan çok karmaşık ve karmaşık bir yapıdır. Bu kompleksin yapısının dış duvarlarında, başta atlar olmak üzere çeşitli hayvanların resimleri hakimdir.
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Kazakistan'daki M.Ö. 2. binyıldan kalma olduğu sanılan bu anıtsal bozkır piramidi yüzyıllarca saklı kalmıştı. Orta Asya ovalarındaki benzersizliği göz önüne alındığında, ortaya çıkarılması özellikle önemlidir.

# tarih # Bronz Çağı # Mezardaki koyun heykelleri # Türk piramitleri
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