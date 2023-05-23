Mezopotamya'da erken hanedanlık dönemi

Sümer şehir devletleri tarihlerinin büyük bir bölümünde bağımsız olarak yönetilmişlerdir - Mısır'da olduğu gibi tek bir kralın yönetimi altında birleşmemişlerdir - ve bu nedenle Uruk ya da Ur gibi bir şehir diğerleriyle paylaşılmayan - en azından kolayca paylaşılmayan - önemli bir kültürel ilerleme geliştirmiş olabilir.

Bu dönem arkeologlar tarafından üç alt döneme ayrılmıştır:

Hanedan I - MÖ 2900-2800

Hanedan II - MÖ 2800-2600

Hanedanlık III - MÖ 2600-2334

Bunlar bazı akademisyenler ve tarihçiler tarafından keyfi ayrımlar olarak değerlendirilmektedir çünkü birini diğerinden ayıran net bir sınır çizgisi yoktur. Öyle olsa bile, bölünmenin haklı olduğu düşünülecek kadar ince bir fark vardır.