Mezopotamya'da erken hanedanlık dönemi
Mezopotamya'nın Erken Hanedanlık Dönemi, Mezopotamya tarihinde şehirlerin yükselişi, yazının gelişimi ve hükümetlerin kurulması gibi en önemli kültürel ilerlemelerin kaydedildiği dönemin MÖ 2900-2334 modern arkeolojik terimidir.
Bu dönemden önce Sümer bölgesinde ilk şehirlerin kurulduğu Uruk Dönemi (M.Ö. 4100-2900) ve Mezopotamya'nın Akadlı Sargon (M.Ö. 2334-2279) tarafından fethedildiği ve onun ve halefleri tarafından Akad İmparatorluğu olarak yönetildiği Akad Dönemi (M.Ö. 2334-2218) gelmektedir.
Erken Hanedanlık Dönemi terimi Oryantalist Henri Frankfort (y. 1897-1954) tarafından benzer bir gelişme dönemi olan Mısır'daki Erken Hanedanlık Dönemi'ni yansıtmak için ortaya atılmıştır. Ancak Mezopotamya'nın Erken Hanedanlık Dönemi'ndeki ilerlemelerin Mısır'dakinden önemli farklılıklar gösterdiğini belirtmek gerekir; özellikle de Mezopotamya'nın - Sargon'un ya da daha sonraki imparatorlukların yönetimi altında bile - hiçbir zaman Mısır'ın olduğu gibi bütünlüklü bir etnik ya da siyasi varlık olmaması ve bu dönem için bahsedilen kültürel gelişim türlerinin Mısır'daki kadar tek tip olmaması.
Sümer şehir devletleri tarihlerinin büyük bir bölümünde bağımsız olarak yönetilmişlerdir - Mısır'da olduğu gibi tek bir kralın yönetimi altında birleşmemişlerdir - ve bu nedenle Uruk ya da Ur gibi bir şehir diğerleriyle paylaşılmayan - en azından kolayca paylaşılmayan - önemli bir kültürel ilerleme geliştirmiş olabilir.
Bu dönem arkeologlar tarafından üç alt döneme ayrılmıştır:
Hanedan I - MÖ 2900-2800
Hanedan II - MÖ 2800-2600
Hanedanlık III - MÖ 2600-2334
Bunlar bazı akademisyenler ve tarihçiler tarafından keyfi ayrımlar olarak değerlendirilmektedir çünkü birini diğerinden ayıran net bir sınır çizgisi yoktur. Öyle olsa bile, bölünmenin haklı olduğu düşünülecek kadar ince bir fark vardır.
URUK DÖNEMİ
Mezopotamya tarihinin en erken dönemi, hakkında çok az şey bilinen Ubeyd Dönemi'dir (MÖ 5000-4100 civarı). Ubeyd halkının kökenleri belirsizdir ve yazılı kayıt bırakmadıkları için arkeologların onlar hakkında sahip olduğu az sayıdaki bilgi çanak çömlek ve sanat eserlerinden gelmektedir. Sümer'in yükselişinden önce avcı-toplayıcı bir toplumdan tarım kültürüne çoktan geçmişler ve küçük kırsal topluluklar kurmuşlardı.