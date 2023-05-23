Amerikalı haydut Jesse James kimdir?
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Malatya'da depremzedelere hitap ettiği konuşmasında sözünü ettiği Jesse James'in kim olduğu Google'da en çok aratılanlar arasında yer aldı. Amerikalı bir haydut olan Jesse James'in ilginç hayat öyküsü haberimizin devamında...
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Jesse Woodson James, 5 Eylül 1847'de doğup 3 Nisan 1882'de ölen Amerikalı bir hayduttur.
Missouri'de faaliyet gösteren Younger çetesinin en ünlü üyesidir. Soygunlar yaparak geçimlerini sağlamış ve Vahşi Batı'nın efsanevi isimlerinden biri haline gelmiştir.
Son araştırmalar, James'i ve çetesini Amerikan İç Savaşı'ndan sonra eski Konfederasyon birlikleriyle ilişkilendirmektedir.
James, Missouri'de doğmuş ve iç savaş döneminde gerilla faaliyetlerine katılmıştır. Savaştan sonra banka soygunlarına ve tren soygunlarına yönelen James-Younger çetesi, Robin Hood benzeri bir imaja sahip olmuştur.