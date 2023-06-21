Mitolojik yaratık! Bütün ülke ayağa kalktı
Mitolojik yaratık! Bütün ülke ayağa kalktı. Tanıklara göre yaratığın yarasaya benzer kanatları vardı ve gövdesini gövdesinden ayırabiliyordu, bu Filipin folklorunda ' manananggal ' olarak bilinen efsanevi yaratığın karakteristik bir özelliğidir. Karşılaşmayla sarsılan kızlar durumu polise bildirdi.
MANANNANGGAL KİMDİR?
Manananggal, Filipin mitolojisinde bir yaratıktır. Tipik olarak, üst vücudunu alt vücudundan ayırabilen ve genellikle hamile kadınlar ve doğmamış çocukları olmak üzere av aramak için geceleri uçmak için kanatları büyüyebilen dişi bir canavar veya cadı olarak tanımlanır.
Manananggal'ın alt yarısının geride kaldığı ve bu süre zarfında saldırılara karşı savunmasız olduğu söyleniyor. Manananggal'ın yeniden bağlanmasını önlemek için, efsaneye göre vücudun alt yarısına tuz veya kül serpilmelidir.
Yaratığın ayrıca sarımsaktan hoşlanmadığı ve güneş ışığına karşı savunmasız olduğu ve bunun da küle dönüşmesine neden olabileceği söyleniyor. Manananggal efsanesi birçok Filipin korku filmine konu olmuştur ve hala Filipin kültürünün popüler bir parçasıdır.
Manananggallar, "kötü ruh" anlamına gelen bir tür "aswang" ve adı "ortadan kaldırmak" anlamına gelen "tangal" dan kelimelerinden türemiştir.