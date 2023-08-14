Nüzhet Gökdoğan kimdir? Türkiye'nin İlk kadın gökbilimcisi aynı zamanda dekan

Google, gök bilimci ve akademisyen Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan'a özel "Doodle" hazırladı. Türkiye'nin ilk kadın gökbilimcisi ve ilk kadın dekanlığını yapan Nüzhet Gökdoğan haberimizde.

Nüzhet Gökdoğan kimdir? Türkiye'nin İlk kadın gökbilimcisi aynı zamanda dekan
Nüzhet Gökdoğan kimdir?
Süleyman Daban Süleyman Daban

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı "Doodle"da, şu ifadeleri kullandı:

- Nüzhet Gökdoğan'ın 113. yaş günü. Bugünün Doodle'ı, Türkiye'nin ilk kadın gök bilimcilerinden biri olarak tanınan Türk astronom ve matematikçi Nüzhet Gökdoğan'ı anıyor.
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Nüzhet Gökdoğan

NÜZHET GÖKDOĞAN GÖKBİLİMCİ VE AKEMİSYEN

"Doodle"da gezegen ve kitap görsellerinin yanı sıra Gökdoğan'ın çizgi görseline yer verildi.

Doodle tıklandığında kullanıcılar, 14 Ağustos 1910'da İstanbul'da dünyaya gelen Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan, 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına seçilerek ilk kadın dekan unvanını aldı.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# tarih # Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan # Türkiye'nin İlk kadın gökbilimcisi
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