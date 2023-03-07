Ölümünden 18 gün sonra açıldı: İşte Atatürk'ün vasiyeti
Büyük Önder Atatürk'ün 5 Eylül 1938 tarihinde kendi el yazısı ile yazdığı vasiyetnamesi, ölümünden 18 gün sonra Ankara Sulh Hukuk Hakimliği'nce açıldı. İşte Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanan Atatürk'ün vasiyetnamesinde yer alan maddeler...
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde sonsuzluğa uğurlandı. Henüz 57 yaşında yaşamını kaybettikten 18 gün sonra Atatürk'ün vasiyetnamesi açıklandı. İşte Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanan "Atatürk'ün Vasiyeti" içerikte yer alan satır başlıkları...
Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon'daki dinlenme köşkünde vasiyetini yazdığı biliniyor.
5 Eylül 1938 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi el yazısı ile kaleme aldığı vasiyeti, ölümünden 18 gün sonra yani 28 Kasım 1938 tarihinde Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Hakimliği'nce açıldı.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VASİYETİ
5 Eylül 1938’de Mustafa Kemal Atatürk’ün el yazısıyla kaleme aldığı vasiyetnamenin içeriği ise şöyle:
- Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle Çankaya’daki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisi’ne atideki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum:
- Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır.
- Her seneki nemadan, bana nisbetleri şerefi mahfuz kaldıkça, yaşadıkları müddetçe, Makbule’ye ayda bin, Afet’e 800, Sabiha Gökçen’e 600, Ülkü’ye 200 lira ve Rukiye ile Nebile’ye şimdiki yüzer lira verilecektir.