Oppenheimer ve Heisenberg karşı karşıya! İki büyük fizikçinin atom savaşı

Hiroşima ve Nagazaki'ye peş peşe atılan iki atom bombası dünyayı geri döndürülemez şekilde değiştirdi. Atom bombası çağını başlatan bu olayın öncesinde, fiziğe büyük katkılar yapmış, insanlığın atomu, kuantum mekaniğini ve dünyayı daha iyi anlamasını sağlamış iki büyük dahinin birbiriyle mücadelesi vardı. ABD'nin yürüttüğü Mannhattan Projesi'nin başındaki Robert Oppenheimer ve Nazi Almanyası'nın atom projesinin başındaki Werner Heisenberg... Fiziği değiştiren bu iki Alman dahi, dünya tarihini de değiştirecekti.

HEİSENBERG VE OPPENHEİMER ARASINDA ATOM BOMBASI YARIŞI BAŞLIYOR

İkinci Dünya Savaşı'nın büyük kısmında, bilim adamları ve yöneticiler, atom bombasını geliştirmek için Almanya ile yarış içinde olduklarına kesin olarak inanıyorlardı. Almanlar, atom bombasını yapmaya yaklaşamamış olsa da bu bilgi o zamanlar bilinmiyordu. Müttefik planlamacılar bunu yalnızca ALSOS'un Avrupa'ya savaşın sonlarına doğru istihbarat misyonu aracılığıyla doğrulayabildiler.

Nükleer silahları mümkün kılan temel süreç olan fisyon , ilk olarak Aralık 1938'de Berlin'de keşfedildi . Savaşın başlamasına daha on ay olmasına rağmen, Alman keşfinin haberi Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştığında, önemli miktarda paniğe neden oldu. Bir "atom bombasının" mümkün olduğu ilk kez ortaya çıkmıştı. Üstelik bu yeni ve potansiyel olarak en kötüsü olan silahlanma yarışında önde görünen Nazi Almanyası'ydı. Nazi Almanyası'nın tehdidi altındaki Avrupa'dan ABD'ye göçen Albert Einstein, Enrico Fermi ve Leo Szilard gibi bilim insanları, ABD hükümetini bu tehlikeye karşı uyarmada öncü rol üstlendiler. Dahası, Alman bilimi ve endüstrisi, bir atom bombası inşa etmenin gerektirdiği türden büyük bir geliştirme programı yapabilecek kapasitede görünüyordu. Örneğin savaş sırasında Almanya, savaş uçaklarını (Me-262'ler), seyir füzelerini (V-1'ler) ve balistik füzeleri (V-2'ler) geliştiren ve kullanan dünyadaki ilk ülke oldu.

HEİSENBERG'İN ÖNCÜLÜĞÜNDE ALMAN ATOM SİLAHLARI PROGRAMI

Alman atom silahları programı, Nisan 1939'da Berlin'de düzenlenen gizli bir konferansla başladı. Bu konferans, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi bir uranyum üretimi başlatması ve araştırma programı ve diğer uluslara uranyum ihracatının yasaklanması ile sonuçlandı. Aynı ay, bir Alman kimyager olan Paul Harteck, atom bombasını ilk kullanan ülkeye, "geleneksel olanlardan çok daha güçlü bir patlayıcı" tehlikesine karşı uyarmak için yazdı. Hans Geiger bunun çok gerçek bir olasılık olduğunu doğruladı, ve Savaş Dairesi desteğini uranyum araştırmalarına verdi. "Alman Manhattan Projesi" bundan beş ay önce başlamıştı. ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, Einstein'ın nükleer silah potansiyeli konusunda uyarı mektubunu aldı.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI BAŞLIYOR

İnsanlık tarihindeki en yıkıcı savaş, 1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle başladı. Aynı ay Savaş Dairesi'nin fisyon araştırmaları başkanı Kurt Diebner, Geiger, Otto Hahn ve diğer fizikçileri nükleer silahların fizibilitesini tartışmak üzere Berlin'e çağırdı. O ayki (Werner Heisenberg'in de davetli olduğu) ikinci bir toplantının sonunda, Alman bilim adamları Bir atomik silah programının tasarımı, izotop ayrımı , hızlı nötron bölünmesi ve diğer kritik yönleri gibi bir yığın ilgili araştırmalara başlamayı kabul ettiler. Alman uranyum araştırmaları devam etti ve 1940'ta Batı Avrupa'yı istila eden Nazi ordularının başarılarından yararlanmaya başladı. Belçika'da Almanya bol miktarda uranyum ele geçirdi; Almanya, Fransa'da Frédéric Joliot ve onun siklotronunu ele geçirdi.; Norveç'te Almanya, dünyanın en büyük ağır su üreticisi olan bir Norsk Hidro Santrali'ni ele geçirdi; ve Danimarka'da Almanya, Niels Bohr'u ele geçirdi.

Amerikan büyükelçiliği, işgal sırasında Bohr'a ABD'ye güvenli geçiş teklif etmişti, ancak Bohr geride kalmayı ve Nazi işgaline karşı barışçıl direnişin örgütlenmesine yardım etmeyi seçti.

Ekim 1940'a gelindiğinde, Kolombiya Üniversitesi . Yarış hala göğüs göğüse görünüyordu.

OPPENHEİMER'İN MANHATTAN PROJESİ'YLE ABD YARIŞTA ÖNE GEÇİYOR

O zamanlar Amerikalıların bunu bilmesinin bir yolu olmasa da, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilim adamları 1941 civarında Almanya'daki meslektaşlarının çok önüne geçmeye başladılar. O yılın Ocak ayında, Walter Bothe adlı bir fizikçi, Almanya'nın yanlışlıkla grafiti olası bir moderatör olarak elemesine neden olan kritik bir yanlış hesaplama yaptı. Szilard kısa bir süre önce hâlâ tarafsız olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilim adamlarını atom araştırmalarının sonuçlarını gizli tutmaları konusunda ikna etmeyi başarmıştı ve sonuç olarak, bombaya giden plütonyum yolu, yalnızca zincirleme reaksiyona giren bir yığın ilk önce çalıştırılabilirse mümkündü. Bombaya giden uranyum yoluna gelince , Alman araştırmacılar ilk izotop ayırma çabalarının çoğunu verimsiz termal difüzyon yöntemi üzerinde yoğunlaştırdılar. Bu sonunda terk edildikten sonra, diğer silah sınıfı uranyum üretme yöntemlerinin ancak çok büyük bir masrafla ve hiçbir başarı garantisi olmadan mümkün olabileceği sonucuna vardılar. (Oak Ridge'de bir atom bombasına yetecek kadar uranyum-235 üretmek yıllar süren son derece pahalı bir çalışma gerektirdi.) Böylece, 1941'in ortalarında, Alman araştırmacılar herhangi bir tür nükleer silahın uygulanabilir olmadığı konusunda görüş sahibi oldular.

Manhattan Projesi ise 1939'da mütevazı bir şekilde başladı ancak 130.000 kişiyi istihdam edecek şekilde büyüdü ve yaklaşık 2 milyar ABD Dolarına mal oldu (2021 yılı için yaklaşık 24 milyar ABD dolarına eşdeğer). Maliyetin yüzde 90'ından fazlası fabrika inşa etmek ve fisil malzeme üretmek içindi, yüzde 10'dan azı silahların geliştirilmesi ve üretimi içindi. Araştırmalar ve üretimi Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Kanada'daki otuzdan fazla tesiste gerçekleştirildi.

Berkeley'de bulunan California Üniversitesi'ndeki araştırmacıların 1940'ta keşfettiği uranyum çalışmalarına paralel olarak plütonyum üretme çabası da vardı. Dünyanın ilk yapay nükleer reaktörü olan Chicago Pile-1'in fizibilitesinin 1942'de Chicago Üniversitesi'ndeki Metalurji Laboratuvarı'nda gösterilmesinden sonra, proje Washington eyaletinde uranyumun ışınlandığı ve plütonyuma dönüştürüldüğü yer olan Oak Ridge'deki X-10 Grafit Reaktörü ve Hanford'daki üretim reaktörlerini tasarladı. Plütonyum daha sonra bizmut fosfat işlemi kullanılarak uranyumdan kimyasal olarak ayrıldı. Fat Man plütonyum çökertme tipi silah, Los Alamos Laboratuvarı tarafından uyumlu bir tasarım ve geliştirme çabasıyla geliştirildi.

HEİSENBERG BOHR GÖRÜŞMESİ

Alman atom araştırmaları zayıflamaya başladı. Alman bilim adamlarının Nazi rejiminin kendisi hakkındaki olası şüphelerinin yanı sıra, verimsiz olduğu bilinen Nazi bürokrasisi, Alman atom araştırmalarının etkisizliğine katkıda bulundu. 1941'de Alman Postanesi, Heisenberg'in Savaş Dairesi ile yaptığı çalışmalardan ayrı olarak uranyum araştırmalarını da finanse ediyordu. Ancak Fritz Houterman adlı bir fizikçi bu çabayla yakından ilişkiliydi ve Alman üstlerinden elinden geldiğince fazla bilgi sakladı. Muhtemelen daha karmaşık plütonyum yolu lehine daha fazla uranyum araştırmasını caydırmaya çalışıyordu. Savaştan sonra, en önemlisi Heisenberg'in kendisi de dahil olmak üzere diğer birçok Alman fizikçi de savaş araştırmalarında gizlice çok çabalamadıklarını iddia etti.

Eylül 1941'de yaşanan bir olay, Alman bilim adamlarının Alman atom bombası projesine olası direnişinin karışık ve muğlak doğasını göstermeye yardımcı oluyor. O zamana kadar Alman çabasının lideri olan Heisenberg, eski arkadaşı ve akıl hocası Bohr ile bir görüşme istedi. Heisenberg, Bohr ile atom bombası üzerinde çalışmanın ahlakına ilişkin fikrini sormak için görüşmek istedi. Bohr, Alman atom araştırmalarının bir parçası olmak istemiyordu ve önemli hiçbir şey söylememeye dikkat ediyordu. Heisenberg, Bohr'a Almanya'nın atom araştırmalarından bahsetti ve hatta Bohr'a Berlin'deki Alman tesisinin bir diyagramını verdi, ancak bunu Bohr'u ve dolayısıyla Müttefikleri uyarmak için mi yoksa yalnızca Bohr'un tavsiyesini almak için mi (hatta onu yanıltmak için) yaptığını bilmek imkansız. 1943'te Danimarka, Bohr'un İngiltere'ye (tarafsız İsveç üzerinden) kaçmasına yardım etti. Gestapo tarafından tutuklanmasına sadece günler kala kaçtı ve yanında Heisenberg'in veridiği çizimini getirdi.

SAVAŞ NAZİLER'İN ALEYHİNE DÖNDÜ

Yaklaşık 1942'den itibaren bir Alman atom bombasına doğru nispeten az ilerleme kaydedildi. Heisenberg de dahil olmak üzere birçok Alman bilim adamı, daha fazla hükümet finansmanı için yalvarmaya devam etti, ancak savaş Almanya'nın aleyhine döndükçe, bilimini ve endüstrisini giderek daha acil savaş ihtiyaçlarına odakladı. Alman kazık işi, sonuna kadar ağır su yığınlarına odaklanmaya devam etti ve bu çalışma, Amerikan uçakları, İngiliz komandoları tarafından Norsk Hydro ağır su tesisine yapılan bir dizi saldırıyla engellendi. Norveç direnişi de Almanları zorlayan başka bir unsur oldu. Savaşın son yılında, hava bombardımanı ve nihayetinde Müttefik kara birliklerinin ilerlemesi de Heisenberg'in araştırmalarını kesintiye uğrattı. Almanya, Mayıs 1945'te teslim olduğunda, atom araştırmacıları hala kritik kütleye ulaşmak için mücadele ediyorlardı. Kritik kütleye Fermi, ilk olarak Aralık 1942'de Met Lab'da ulaşmıştı.

D-DAY VE ALSOS MİSYONU

Savaşın büyük bölümünde, Müttefikler, Alman atom programının başarısı veya başarısızlığı, eğer varsa, hangi ilerlemenin kaydedildiği hakkında çok az şey biliyordu. Almanya'nın araştırma yapmak için yeterli miktarda uranyum topladığını ve Norveç'in ağır suyuyla çok ilgilendiğini biliyorlardı, ancak bunun ötesinde sadece söylentiler vardı. Bohr, Hisenber ile yaptığı tuhaf konuşmayı Los Alamos'taki bilim adamlarına söylediğinde hiç kimse alışılmadık Alman hav tasarımı hakkında ne yapacağından tam olarak emin değildi. O noktada, Almanya'nın nükleer silah peşinde olduğunu kesin olarak biliyorlardı, ancak bunun dışında çok az şey netti. Müttefik birlikleri 6 Haziran 1944'te Fransa'ya çıktıktan sonra, nihayet Avrupa'da Alman atom araştırmalarının belirtilerini fiziksel olarak aramak mümkün hale geldi. Bu, "ALSOS Misyonu" tarafından gerçekleştirildi.

ALSOS ekibi, daha önce Robert Oppenheimer'ın güvenlik soruşturmasında yer almış bir Ordu istihbarat subayı olan Yarbay Boris T. Pash tarafından yönetiliyordu. ALSOS ekibinin üyeleri zaman zaman bilgi aramak için "hiç kimsenin olmadığı bölgeye" - hatta düşman hatlarının arkasına - gittikleri için, onlara Manhattan Projesi hakkında herhangi bir ayrıntı söylenmedi. Bu şekilde, yakalanırlarsa, Almanlara yararlı hiçbir şey söyleyemeyeceklerdi. Misyon İtalya'da başladı ve Müttefik ordularını Avrupa'nın derinliklerine ve nihayetinde Almanya'nın kendisine doğru ilerlerken yakından takip etti. Hanford veya Oak Ridge Kasım 1944'ün sonlarında, ALSOS temsilcileri, Strasbourg Üniversitesi'nde, Alman programının araştırma ve geliştirme aşamasının ötesine geçmediğine dair güçlü kanıtlar ortaya çıkardı. Savaştan sonra, en iyi Alman atom araştırmacılarından onu, altı ay boyunca Büyük Britanya'daki Farm Hall'daki bir İngiliz istihbarat "güvenli evinde" tutuldu. Tüm konuşmaları gizlice kayıt altına alındı. Birbirlerine söylediklerinin önemi hala bir tartışma konusu, ancak tartışmalarının dökümleri, Alman atom programının savaşın sonunda kullanılabilir bir silahtan ne kadar uzakta kaldığını açıkça ortaya koydu.

İLK ATOM BOMBASI PATLADI

Mannhattan Projesi'nde çalışmak üzere Oppenheimer 1942 yılında işe alındı. Bir yıl sonra Almanların atom projesi başlamıştı. Oppenheimer, bundan dört yıl sonra, ilk nükleer silahları geliştirmek üzere Los Alamos Laboratuvarı'nın direktörlüğüne atandı. 16 Temmuz 1945'te ilk atom bombasının Trinity testinde hazır bulundu. Ağustos 1945'te bu silahlar Japonya'da Hiroşima ve Nagazaki'nin bombalanmasındı kullanıldı ve bu olay nükleer silahların silahlı bir çatışmada kullanıldığı tek olay olarak tarihe geçti. Oppenheimer bu olay sonrasında şu sözleri söyledi: