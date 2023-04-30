Osmanlı Devleti'nin en çok çocuğa sahip Padişahları hangileriydi?
Osmanlı Devleti'nin en çok çocuğu olan Padişah'ı III. Ahmed Hattat ve şairdi; “Necip” mahlasıyla şiirler yazar musikiyle ilgilenirdi.
# tarih
III.AHMED
Lale devri padişahı. Hattat ve şairdi; “Necip” mahlasıyla şiirler yazar musikiyle ilgilenirdi. Lale Devri azizim, sanat önemliydi.
14 erkek 23 kız = 37
ABDÜLMECİD
Tanzimat fermanını ilan ettirmesiyle ünlüdür. Osmanlı’nın son 4 padişahının babası olup, oğulları en çok tahta oturan padişahtır. Batı kültürüyle yetişip, Batı’nın iyi taraflarını almıştır.
18 erkek 18 kız = 36
III.MURAD
Tüm Osmanlı Padişahları arasında en çok erkek çocuğa sahip olandır. Maşallahı vardır.
22 erkek 4 kız = 26
II. ABDÜLHAMİD
Babasının gerçekleşmesine izin vermediği I.Meşrutiyeti ilan etmesiyle bilinir. Rusların İstanbul kapılarına dayandığı 93 harbini istemeyen yegane kişiliktir.
9 erkek 7 kız = 16