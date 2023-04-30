Osmanlı Devleti'nin en çok çocuğa sahip Padişahları hangileriydi?

Osmanlı Devleti'nin en çok çocuğu olan Padişah'ı III. Ahmed Hattat ve şairdi; “Necip” mahlasıyla şiirler yazar musikiyle ilgilenirdi.

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Osmanlı Devleti'nin en çok çocuğa sahip Padişahları hangileriydi? - Resim: 1 1 5

III.AHMED

Lale devri padişahı. Hattat ve şairdi; “Necip” mahlasıyla şiirler yazar musikiyle ilgilenirdi. Lale Devri azizim, sanat önemliydi.

14 erkek 23 kız = 37

Osmanlı Devleti'nin en çok çocuğa sahip Padişahları hangileriydi? - Resim: 2 2 5

ABDÜLMECİD

Tanzimat fermanını ilan ettirmesiyle ünlüdür. Osmanlı’nın son 4 padişahının babası olup, oğulları en çok tahta oturan padişahtır. Batı kültürüyle yetişip, Batı’nın iyi taraflarını almıştır.

18 erkek 18 kız = 36

Osmanlı Devleti'nin en çok çocuğa sahip Padişahları hangileriydi? - Resim: 3 3 5

III.MURAD

Tüm Osmanlı Padişahları arasında en çok erkek çocuğa sahip olandır. Maşallahı vardır.

22 erkek 4 kız = 26

Osmanlı Devleti'nin en çok çocuğa sahip Padişahları hangileriydi? - Resim: 4 4 5

II. ABDÜLHAMİD

Babasının gerçekleşmesine izin vermediği I.Meşrutiyeti ilan etmesiyle bilinir. Rusların İstanbul kapılarına dayandığı 93 harbini istemeyen yegane kişiliktir.

9 erkek 7 kız = 16