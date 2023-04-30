Osmanlı Devleti'nin en çok çocuğa sahip Padişahları hangileriydi?

ABDÜLMECİD

Tanzimat fermanını ilan ettirmesiyle ünlüdür. Osmanlı’nın son 4 padişahının babası olup, oğulları en çok tahta oturan padişahtır. Batı kültürüyle yetişip, Batı’nın iyi taraflarını almıştır.

18 erkek 18 kız = 36