Osmanlı'da ilginç uygulama: Bir yıl yok sayılıyordu
Osmanlı İmparatorluğu'nda her 33 yılda bir, takvimde 1 sene atlanarak ilerleniyordu. Bu durum, "sıvış yılı" olarak adlandırılıyordu. İşte sebebi...
Osmanlı İmparatorluğu'nda Güneş yılı esasına dayanarak vergi alınması, fakat Ay takvimi esasına dayanarak devlet giderlerinin ayarlanması sonucunda her iki takvim arası yılda ortaya çıkan 11 günlük fark 33 yılda bir yıla denk geldiği için o yıl hiçbir vergi toplamadığı fakat gider kalemlerinin sabit olması sonucunda devlet derin bir bütçe açığı yaşıyordu.
Osmanlı İmparatorluğu Yükselme Dönemi'nde sürekli fetihler neticesinde gelen ganimetler sayesinde bütçe bu açığı kapatabiliyordu fakat daha sonraki dönemlerde bu açık kapanmaz olmuştur.
33 YILDA BİR HİÇ YAŞANMAMIŞ GİBİ KABUL EDİLDİ
Bu sorunu çözebilmek için her 33 yılda bir o yıl hiç yaşanmamış kabul ediliyor ve hicri takvimden bir sene atlanıyordu ve bu atlanan yıla sıvış yılı deniyordu.
Kimi araştırmalarda Osmanlı devleti'nde yaşanan büyük isyan hareketlerinin genelde bu yıla denk geldiği sonucuna ulaşılmıştır.
Kaynak: tr.wikipedia.org - https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1v%C4%B1%C5%9F_Y%C4%B1l%C4%B1