Osmanlı'da ilginç uygulama: Bir yıl yok sayılıyordu

33 YILDA BİR HİÇ YAŞANMAMIŞ GİBİ KABUL EDİLDİ

Bu sorunu çözebilmek için her 33 yılda bir o yıl hiç yaşanmamış kabul ediliyor ve hicri takvimden bir sene atlanıyordu ve bu atlanan yıla sıvış yılı deniyordu.