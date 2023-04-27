Bıçakçı Petri: Galata Canavarı lakaplı Osmanlı İmparatorluğu zamanının en korkunç seri katili!
Petri, düşmanlarını kalplerine sapladığı bir bıçak ile öldürdüğü için önce "Bıçakçı Petri" sonra da "Galata Canavarı" olarak anılır hale geldi...
Tarihin farklı dönemlerinde, bulundukları coğrafyalarda dehşet saçan pek çok seri katil ortaya çıktı! İşte, Bıçakçı Petri isimli adam da tarihin gördüğü en korkunç seri katillerden biriydi. İstanbul’un ve Osmanlı’nın ilk seri katillerinden olan Bıçakçı Petri, ilk defa bir insanı öldürdüğünde 13-14 yaşlarındaydı! Ancak, küçük yaşlarda işlediği bu cinayet, Petri’nin son cinayeti olmadı!
Ömrünün büyük bölümünü, öldürdüğü insanların akrabalarından kaçarak geçiren Bıçakçı Petri, kısa yaşamı boyunca 14 kişiyi öldürdü! Eli kanlı ve korkunç bir katil olan Petri’nin namı başta Galata olmak üzere bütün İstanbul’a yayıldı. Böylece Bıçakçı Petri ayrıca “Galata Canavarı” olarak anılmaya başladı! İşte, Osmanlı’nın ilk seri katillerinden Galata Canavarı Bıçakçı Petri hakkında bilmeniz gerekenler…
Petri, 19. yüzyılda bugünkü Yunanistan’da bulunan Ayamavra Adası’nda dünyaya geldi
Ancak ne yazık ki, Petri’nin yaşamın ilk yıllarına dair detaylı bilgilere sahip değiliz. Buna rağmen, Petri’nin nasıl Galata Canavarı’na dönüştüğünü anlamamıza yardımcı olacak bazı detaylar biliyoruz. Gayrimeşru bir ilişki sonrasında dünyaya gelen Petri hem babasını hem de annesini erken yaşta kaybetmişti. Bu nedenle bir balıkçı meyhanesinde çalışmaya başlamıştı.