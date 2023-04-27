Bıçakçı Petri: Galata Canavarı lakaplı Osmanlı İmparatorluğu zamanının en korkunç seri katili!

Ancak ne yazık ki, Petri’nin yaşamın ilk yıllarına dair detaylı bilgilere sahip değiliz. Buna rağmen, Petri’nin nasıl Galata Canavarı’na dönüştüğünü anlamamıza yardımcı olacak bazı detaylar biliyoruz. Gayrimeşru bir ilişki sonrasında dünyaya gelen Petri hem babasını hem de annesini erken yaşta kaybetmişti. Bu nedenle bir balıkçı meyhanesinde çalışmaya başlamıştı.