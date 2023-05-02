Osmanlı’nın 19 işkence yöntemi: Canımı alsalarda kurtulsam dedirten cinsten...

Osmanlı dönemi ile ilgili birşeyler söylemeye kalksak ilk söyleceğimiz şeylerden biri falakaya yatırma olurdu Osmanlı zamanıyla ilgili dizi, film ve belgesel izlediğimiz kadarıyla ama Osmanlı'da cezalar bu kadar da basit değildi gelin hep birlikte bakalım...

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Osmanlı’nın 19 işkence yöntemi: Canımı alsalarda kurtulsam dedirten cinsten... - Resim: 1 1 19

Meydân-ı Siyâset Ustaları infazı gerçekleştirdikten sonra kanlı palalarını, satırlarını bu çeşmede yıkar, kelleleri ise halka ibret olsun Bâb-ı Hümâyun’un nişlerine asıp, üç gün teşhir ederlerdi. Yakalanan eşkıya reislerinin çengele vurulması, kazığa geçirilmesi, çarmıha gerilip at sırtında gezdirilmesi gibi türlü işkenceler Sultan Abdülmecid’e kadar sürüp giden diğer ceza yöntemleriydi.

Osmanlı döneminde öyle cezalar vardı ki ceza şölen, ölmek kurtuluş demekti.

Osmanlı’nın 19 işkence yöntemi: Canımı alsalarda kurtulsam dedirten cinsten... - Resim: 2 2 19

KOL VE BACAK KESME TIRBAK SÖKMEK

İlk defa hırsızlık yapan kişinin sol eli, ikinci defa hırsızlık yapanın sağ ayağı, üçüncü defa hırsızlık yapanın sağ eli, dördüncü defa hırsızlık yapanın sol ayağı kesilirdi.

Osmanlı’nın 19 işkence yöntemi: Canımı alsalarda kurtulsam dedirten cinsten... - Resim: 3 3 19

KURŞUN DÖKME 

Kurbanın ağzından aşağı sokulan bir borudan içine kurşun dökülürdü.

Osmanlı’nın 19 işkence yöntemi: Canımı alsalarda kurtulsam dedirten cinsten... - Resim: 4 4 19

FALAKAYA YATIRMA 

Kıpırdamasını engellemek için uzun bir sopaya bağlanan ayaklara vurularak yapılan bu işkence yöntemine sıklıkla başvurulurdu.