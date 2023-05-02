Osmanlı’nın 19 işkence yöntemi: Canımı alsalarda kurtulsam dedirten cinsten...

Meydân-ı Siyâset Ustaları infazı gerçekleştirdikten sonra kanlı palalarını, satırlarını bu çeşmede yıkar, kelleleri ise halka ibret olsun Bâb-ı Hümâyun’un nişlerine asıp, üç gün teşhir ederlerdi. Yakalanan eşkıya reislerinin çengele vurulması, kazığa geçirilmesi, çarmıha gerilip at sırtında gezdirilmesi gibi türlü işkenceler Sultan Abdülmecid’e kadar sürüp giden diğer ceza yöntemleriydi.

Osmanlı döneminde öyle cezalar vardı ki ceza şölen, ölmek kurtuluş demekti.