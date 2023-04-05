Otomobil logoları ne anlama geliyor?

AUDİ LOGOSU: “DİNLE”

Audi’nin dört halkası 4 Alman otomotiv üreticisinin -Audi, DKW, Horch ve Wanderer-1932 yılındaki birleşmesini ifade ediyor. Daha da ilginç olanı, Audi adının August Horch’un oğlu Latince çalışırken bulunmuş olması. Horch Almanca’da “dinlemek” anlamına geliyor, Audi ise Latince aynı anlamda. August Horch, oğlunun adını kullanamadığı için Latince eş anlamlısı olan “Audi”’yi seçmiş. Bazıları Audi logosunun olimpiyatlarla da yakın bağlantısı olduğuna inanıyor.

