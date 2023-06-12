Pelota Oyunu: Eski Maya spor geleneği diriliyor

PELOTA OYUNU:

MEKSİKA'DA KENDİLERİNİ İŞİNE ADAMIŞ BİR GRUP SPORCU OLAĞANÜSTÜ BİR GÖREVE ATILIYOR

Bir zamanlar atalarının değer verdiği spora saygı duruşunda bulunan eski bir spor geleneğini yeniden canlandırmak için bir araya geldiler. 'Juego de Pelota ' olarak bilinen Mezoamerikan top oyununun yaklaşık 3.000 yaşında olduğuna inanılıyor ve bu da onu potansiyel olarak var olan en eski takım sporlarından biri yapıyor.