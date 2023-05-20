Osmanlı dönemine ait bu kareleri ilk kez göreceksiniz
Getty Research Institute, Pierre de Gigord Koleksiyonu içinden 6 bini aşkın Osmanlı dönemi fotoğrafını dijital arşive taşıdı. Osmanlı dönemine ait arşivden çıkan bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz...
İSTANBUL SOKAKLARINDAN BİR GÖRÜNÜM, 1850-1958
Fransız koleksiyoncu Pierre de Gigord, 1980’lerde Türkiye’ye yaptığı seyahatlerde, farklı formatlarda binlerce Osmanlı dönemi fotoğrafı topladı.
ENVER PAŞA, 1900
Getty Research Institute ise Pierre de Gigord Koleksiyonu’ndan 19. ve 20. yüzyılın başlarında çekilmiş fotoğrafların yaklaşık 6.000’ini dijital hale getirerek bu fotoğrafları internete açtı.
GALATA KÖPRÜSÜ, 1850-1958
Dijital arşiv, Pierre de Gigord Koleksiyonu’nun ilk 8 serisini dijital ortama taşımış. Koleksiyonun 1. ve 2. serisi 64 farklı albümden oluşuyor. Koleksiyonun 3. serisi Gigord’un konuma veya türe göre gruplandırdığı 2500’e yakın baskıdan oluşuyor.
İKİ KIZA OKUYAN ADAM, 1890
4. seride İstanbul manzaralarından oluşan 12 adet panorama yer alıyor. Gigord koleksiyonunun son iki bölümü (9. seri ve 10. seri) dijitalleştirilememiş ve böylece dijital arşiv projesinin kapsamı dışında kalmış.