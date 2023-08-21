Pompeii kazılarından etkileyici bir keşif: antik villada köle odası bulundu

İtalya'nın Napoli şehri yakınlarında yer alan ve kısmen gömülü ve yıkıntı halinde bulunan antik şehir Pompeii, arkeologların uzun yıllardır ilgiyle üzerinde çalıştığı bir bölge. Son yapılan kazılarda ise bir villada ilginç bir keşif yapıldı: Küçük bir köle odası ortaya çıktı.

Bu keşif, antik dünyanın sosyal ve kültürel yapısı hakkında önemli ipuçları sunarken, Pompeii'nin yaşam tarzı ve kölelik gibi konulardaki sırlarını gün yüzüne çıkarmak adına yapılan kazı çalışmalarının bir örneği olarak kaydedildi.

POMPEİİ KAZILARINDAN ETKİLEYİCİ BİR KEŞİF: ANTİK VİLLADA KÖLE ODASI BULUNDU

İtalya Kültür Bakanlığı, geçtiğimiz Pazar günü yaptığı açıklamada, Pompeii'nin yakınındaki Roma villalarından biri olan Civita Giuliana villasında yapılan kazılarda köleler tarafından kullanılan ve antik dönemdeki düşük statülerini aydınlatan bir yatak odası keşfedildiğini duyurdu.

Odada Bulunan Kalıntılar

Pompeii Arkeoloji Parkı Müdürü, kazıların sonuçlarını paylaşarak odanın içinde sadece bir şilte, iki küçük dolap ve bir dizi amfora ile seramik kap içeren iki yatak bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, bu kalıntıların yanı sıra iki fare ve bir sıçan kalıntısı da bulunduğunu belirtti.

Yıkıcı Patlamaların Etkisi

Yaklaşık 2000 yıl önceki Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu yaşanan yıkıcı kaya parçaları, gaz ve kül patlaması, mobilya ve kumaş gibi maddeleri yıllar içinde ayrıştırarak enkazda boşluklar bıraktı. Bu boşluklar sıvayla doldurulduğunda, orijinal şekilleri ve dış hatları ortaya çıkan nesneleri gün yüzüne çıkardı.

Pompeii'deki bu son keşif, antik dünyanın yaşam biçimine ve kölelik sistemine dair önemli bilgiler sunarken, arkeologların bu eski kentin sırlarını çözmek için yaptıkları çabalara bir örnek olarak kayda geçiyor.