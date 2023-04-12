Bir zamanlar Amerika'da sadece kadınlara uygulanmış 9 ilginç yasak
Fakat medeniyetin eşiği olarak adlandırdığımız Amerika'da 50 yıl öncesine kadar sadece kadınlara özel uygulanan oldukça kısıtlayıcı yasaklar vardı. İşte onlardan 9 tanesi...
1975 yılına kadar kadınlar mahkeme jürilerinde görev alamıyorlardı. Kadınların bu kritik kararları vermek için çok duygusal oldukları düşünülüyor öte yandan da mahkemede geçirecekleri zaman boyunca ev işlerinden uzak kalmalarından korkuyorlardı.
1950 yılında doğum kontrol hapı çıktıktan sonra, bu hapın sadece zorunlu hastalık hallerinde kullanılmasına izin verilmişti. 1957'larda bu yasak daha esnetildi ve sadece evli kadınların kullanmasına izin verildi. Sonra ise tamamen serbest bırakıldı.
1920'lerde kadınların belirli bir uzunluğun altında mayo giymesi yasaktı. Hatta sadece bu nedenden dolayı Avustralyalı bir profesyonel yüzücü Amerika'da tutuklanmıştı.
1978'den önce hamile kadınların işte çalışması neredeyse yasaktı. İşverenler hamile kadınları sadece hamile oldukları gerekçesiyle işten atabiliyorlardı. 1978'de doğum izninin çıkması ile bu hak ortadan kalktı.