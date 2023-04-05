Şeker Fabrikalarının kurulmasıyla ilgili kanun TBMM'de kabul edildi (5 Nisan 1925) | Prof. Dr. Haluk Eraksoy yazdı

İLK SANAYİLEŞME HAMLELERİ, “ÜÇ BEYAZ” OLARAK ADLANDIRILAN UN, ŞEKER VE PAMUK ALANLARINDA YAPILMAK İSTENDİ

O dönemde, hem ticaretin gelişmesi hem de kendi kendine yeten, dış sermayeden bağımsız, üreten ve tüketen bir ekonomiye sahip olunması hedeflenmişti. Hem tarım hem de endüstri alanında yenilik yapılarak, özellikle dışarıdan alınan birçok ürün de yerli ve milli olanaklarla üretilmeye çalışılmıştı. Bir tarım ülkesi olarak Türkiye’nin ilk sanayileşme hamleleri, “üç beyaz” olarak adlandırılan un, şeker ve pamuk alanlarında yapılmak istenmişti.