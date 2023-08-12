Suriye'nin Altın Çağ mimarisi: Halep Kalesi altında yatan miras!

Şuan ne kadar savaşın kirli izleri ile önemi anlaşılmıyor olsa da bu coğrafya, antik çağlarda çok büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış, altında çok değerli mirasları bulunduruyor. Bölgeye yüzyıllarca ev sahipliği yapmış, Halep Kalesi'de bunlardan biri.

Halep Antik Kenti, antik surların içinde bir bölge olan modern kentin kalbinde yer almaktadır. 350 dönümlük devasa bir alan içinde yer alan Halep Antik Kenti, farklı din ve kökenlere sahip birçok halka ev sahipliği yapıyordu.

HALEP TARİHİ

Halep Antik Şehri'nin sokakları ve caddeleri oldukça dardır ve içinde birçok kültürün tarihi ev sahipliği yapar. Bölgenin içindeki konakları, tekkeleri hem Müslümanlar hem de Yahudiler için önemli olan dini yapıları ile dikkat çekicidir.

Halep Antik Şehri'nin tarihi Tunç Çağı'na dayanır. Antik Kent, Orta Çağ'dan beri büyük ölçüde, zarar görmeden kalmıştı, savaşa kadar.

Halep'in merkezindeki tepede yer alan Halep Kalesi, genel olarak dünyanın en büyük ve en eski kalelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Halep Kalesi, Büyük İskender'in Suriye'yi fethinden sonra, birkaç yüzyıl boyunca bölgeyi elinde tutan Persler ve Yunanlılar tarafından işgal edildi. Tunç Çağı'ndan beri sürekli olarak işgal edilmiş, birçok medeniyetin ortak noktası olmuştur.

Halep Kalesi, Büyük İskender ve Persler'den sonra tekrar Romalılar ve Romalılara bağlı Bizanslılar tarafından işgal edildi. Halep Kalesi en son olarak Araplar, Selçuklu Türkleri ve Memlükler'e ev sahipliği yaptı.

Bugünkü kale büyük ölçüde, Kudüs'ü Haçlılardan geri alan Selahaddin Eyyubi tarafından inşa edildi. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlılar kaleyi ağırlıklı olarak kışla olarak kullanmışlardır.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Fransızlar kaleyi işgal etti ve bölgede arkeolojik kazılar yapan ilk kişiler oldu. 2000'li yıllarda iddialı bir restorasyon çalışmaları programı yürütüldü, ancak Suriye İç Savaşı sırasında kale Halep Savaşı sırasında hasar gördü. Çok sayıda onarımdan sonra 2017 yılında yeniden açılmıştır.