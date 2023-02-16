Tam 32 yıl sürdü: Tarihin en uzun depremi

"KENDİNİ EN YAVAŞ GÖSTEREN DEPREM"

Bu deprem, tüm zamanların "kendini en yavaş gösteren" depremi olarak biliniyor. "Yavaş kayma olayı" olarak da adlandırılan bu tür depremlerin günler, aylar veya yıllar içinde ortaya çıktığı bilinse de 32 yıl çok uzun bir süre konumunda.