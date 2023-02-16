Tam 32 yıl sürdü: Tarihin en uzun depremi
1861 yılında Endonezya'da yaşanan 8,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, levhaların depremden önce 32 yıl boyunca hareket halinde olduğu anlaşıldı. Bu deprem, tüm zamanların "kendini en yavaş gösteren" depremi olarak bilinmektedir.
1861 yılında Endonezya'da meydana gelen 8,5 büyüklüğündeki deprem, binlerce insanın ölümüne yol açarken, ülkeyi altüst etti. Büyük Endonezya depremi zaten yer altında tam 32 yıl önce başlamıştı.
"KENDİNİ EN YAVAŞ GÖSTEREN DEPREM"
Bu deprem, tüm zamanların "kendini en yavaş gösteren" depremi olarak biliniyor. "Yavaş kayma olayı" olarak da adlandırılan bu tür depremlerin günler, aylar veya yıllar içinde ortaya çıktığı bilinse de 32 yıl çok uzun bir süre konumunda.
Normal şartlarda meydana gelen depremlerde yer altındaki gerilim bir anda yüzeye çıkar ancak yavaş depremlerde, enerji fay hattı boyunca zaman içerisinde birikir ve en sonunda büyük bir sarsıntıyla yüzeye çıkar.
Yavaş depremler, 1990'ların başına kadar fark edilmedi çünkü ağır enerji salınımlarını fark eden GPS araçları henüz keşfedilmemişti. Yıllar geçtikçe, bilim insanları yavaş depremlerin süresinin büyük ölçüde değişebileceğini de keşfettiler.