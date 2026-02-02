Tam bugün açılmıştı: İşte Bursa Merinos Fabrikası'nın hikayesi

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 2 Şubat 1938 tarihinde Bursa'da gerçekleşen tarihi bir açılışı hatırlattı.

Tam 88 yıl önce bugün kapılarını açan Bursa Merinos Fabrikası, sadece Türkiye'nin değil, o dönem "Orta Doğu'nun en büyük tekstil fabrikası" olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin yünlü kumaş üretimindeki ilk entegre tesisi olan bu dev yatırım, genç Cumhuriyet'in sanayi hamlesinin en büyük sembollerinden biriydi.

8 MİLYON LİRALIK DEV BORCA KARŞILIK: NARENCİYE!

Tesisin tüm tasarımı, teknik desteği ve (baskı makineleri hariç) ekipman temini Sovyetler Birliği tarafından sağlandı. Fabrikanın inşası için Sovyetler Birliği'nden 8 milyon liralık bir kredi kullanıldı. Kullanılan bu kredi, Sovyet-Türk anlaşmaları kapsamında narenciye ihracatı karşılığında geri ödendi.