Tarih boyunca yaşanmış en büyük 11 gemi kazası

LE JOOLA (2002)

Senegal Devleti’ne ait olan Le Joola isimli feribot, 26 Eylül 2002 tarihinde denizin dalgalı olması nedeniyle alabora oldu. Gemi alabora olduğu sırada kapasitesinden daha fazla yük taşıyordu. Bu felakette 1.864 kişi hayatını kaybetti ve sadece 64 kişi sağ kurtuldu.