Tarih boyunca yaşanmış en büyük 11 gemi kazası
İnsanoğlunun denizlere meydan okumak için inşa ettiği gemiler, tarihin en büyük felaketlerinden bazılarını da beraberinde getirdi. İşte tarih boyunca yaşanmış en büyük 11 gemi kazası...
SİCİLYA'DA BATAN İNGİLİZ DONANMASI (1707)
20 Ekim 1707 tarihinde İngiliz donanmasına ait dört gemi, Britanya’ya giderken Sicilya yakınlarındaki kayalara çarptı ve battı. Dört gemideki mürettebattan yaklaşık 2.000 kişi hayatını kaybetti. Bu olay en korkunç deniz kazaları arasında yer aldı.
ESTONIA (1994)
Estonia isimli gemi, 1994 yılında Baltık Denizi’nde battı. Bu kazada 852 yolcu hayatını kaybetti ve sadece 137 kişi kurtuldu. Gemi kazaları arasında yer alan bu olay, modern denizcilik tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak biliniyor.
LE JOOLA (2002)
Senegal Devleti’ne ait olan Le Joola isimli feribot, 26 Eylül 2002 tarihinde denizin dalgalı olması nedeniyle alabora oldu. Gemi alabora olduğu sırada kapasitesinden daha fazla yük taşıyordu. Bu felakette 1.864 kişi hayatını kaybetti ve sadece 64 kişi sağ kurtuldu.
RMS TITANIC (1912)
İlk yolculuğunda batan RMS Titanic, zamanının en büyük yolcu gemisiydi. Titanic, İrlanda’da Harland ve Wolff tersanesinde inşa edildi. O dönemin en gelişmiş gemisiydi. Bununla birlikte “asla batmaz” denilen Titanic, 15 Nisan 1912’de Kuzey Atlantik Okyanusu’nda Southampton’dan New York’a ilk yolculuğunda bir buzdağına çarptıktan sonra battı. Tarihin en büyük deniz trajedilerinden biri olan kazada yaklaşık 1.517 kişi hayatını kaybetti.