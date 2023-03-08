Tarih sayfalarına adını altın harflerle yazdırmış Türk kadınları
Tarih sayfasında birçok Türk kadını başarılarıyla yer almıştır. Bizde bu başarı dolu Türk kadınlarını sizler için haberimizde bir araya getirdik. Peki: Tarih de ki başarılı Türk kadınları kimler?
PROF. DR. REMZİYE HİSAR
Prof. Dr. Remziye Hisar, Sorbonne Üniversitesi’ni bitirmiştir ve ülkemizin ilk kadın kimyacısıdır. 1902 yılında Üsküp’te doğmuştur. Darülfunun’un kimya bölümüne kaydını yaptırdığı zaman, kız öğrenciler erkek öğrencilerden ayrı saatlerde ders almaktadır. Paris’te doktora tezini tamamladıktan sonra ülkeye döner ve 1933-1936 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde kimya doçenti olarak çalışır.1947 yılında İTÜ Makine ve Kimya doçentliği görevine başlar. 1959 yılında profesör olur. 1973 yılında emekliye ayrılır.
SAFİYE ALİ
Safiye Ali, ülkemizin ilk kadın doktorudur. 1891 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir ve Amerikan Kız Koleji’nden mezun olmuştur. Balkan Savaşı günlerinde doktor olmayı kafasına koyar. Ancak o yıllarda bir kadının tıp eğitimi alması kolay değildir. Devlet tarafından Almanya’ya tıp eğitimine gönderilir. Burada kadın ve çocuk hastalıkları üzerine ihtisas yapar. Yurda döndükten sonra Cağaloğlu’nda bir klinik açar. Ülkemizi yurtdışında tıp kongrelerinde temsil eder. İkinci Dünya Savaşı günlerinde Almanya’da çalışır. Savaştan sonra yurda döner. 1952 yılında yaşamını yitirir.
SÜREYYA AĞAOĞLU
Süreyya Ağaoğlu ülkemizin ilk avukatıdır. Babası hukuk profesörüdür ve ne yazık ki Yassıada duruşmalarında babasını savunmuştur. Yaşadığı dönemin en cesur kadınlarından birisidir. 58 yıl avukatlık yapmıştır. 1989 yılında 85 yaşında yaşamını kaybetmiştir. Hukuk fakültesine girdiği yıllarda henüz kız öğrenci yoktur. Kayıt yaptırmak istediğinde engellenir. Kızların çarşaf giydiği dönemde başı açıktır. Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı zamanda sıkı bir kadın hakları savunucusu olur. 1949 yılında Milletlerarası Barolar Birliği Yönetim Kurulu İdari Heyeti’nde görev yapar. Milletlerarası Hukukçular Komisyonu’nun da üyeliğini yapar.
GÜL ESİN
Gül Esin, 1933 yılında Aydın’ın Çine ilçesinde ülkemizin ilk kadın muhtarı seçilir. Muhtarlık yaptığı dönemde kahvehanelerde kumarı yasaklamış, kız kaçırma olaylarının önünde geçmeye çalışmış ve nikah işlerini bir düzene sokmuştur. Bu çalışmaları için daha sonra Atatürk tarafından da ödüllendirilmiştir.