Tarih sayfalarına adını altın harflerle yazdırmış Türk kadınları

SAFİYE ALİ

Safiye Ali, ülkemizin ilk kadın doktorudur. 1891 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir ve Amerikan Kız Koleji’nden mezun olmuştur. Balkan Savaşı günlerinde doktor olmayı kafasına koyar. Ancak o yıllarda bir kadının tıp eğitimi alması kolay değildir. Devlet tarafından Almanya’ya tıp eğitimine gönderilir. Burada kadın ve çocuk hastalıkları üzerine ihtisas yapar. Yurda döndükten sonra Cağaloğlu’nda bir klinik açar. Ülkemizi yurtdışında tıp kongrelerinde temsil eder. İkinci Dünya Savaşı günlerinde Almanya’da çalışır. Savaştan sonra yurda döner. 1952 yılında yaşamını yitirir.