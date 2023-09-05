Tarihin en kötü kadını: Tarihin en kötü kadın listesi
Kadınlar sevginin, ilginin ve alçakgönüllülüğün simgesi olduğunu kabul etsek de tarihe adını kara lekeler ile yazdırmış kadınlarda vardır. Tarihin en kötü kadını ve tarihin en kötü kadın listesi sizi hayrete düşürebilir.
10.IRMA GRESE
Irma Ida Ilse Grese (7 Ekim 1923'te doğdu, Wrechen, Özgür Mecklenburg-Strelitz Eyaleti, Almanya - 13 Aralık 1945'te öldü, Hamelin, Almanya) Ravensbrück ve Auschwitz'deki Nazi toplama kamplarında çalışıyordu ve kadınlar bölümünün müdürüydü. Bergen-Belsen'in. Belsen Davasında insanlığa karşı suçlardan hüküm giydi ve ölüm cezasına çarptırıldı.
Farklı acı verici yöntemlerle işkence yapmayı seviyordu ve alışkanlık olarak ağır çizmeler giyiyordu. Grese ayrıca çeşitli amaçlarını kolaylaştırmak için bir tabanca da taşıyordu. 22 yıl 67 günlükken idam edilen Grese, 13 Aralık 1945'te Almanya'nın Hamelin kentinde, 20. yüzyılda İngiliz yasalarına göre adli olarak ölen en genç kadındı. Ona "Belsen Canavarı", "Güzel Canavar" ve "Die Hyäne von Auschwitz" lakapları takılmıştı.
9.MYRA HİNDLEY
1942 yılında doğan Myra Hindley, İngiliz bir seri katildi. Ian Brady ile ortaklaşa beş küçük çocuğa tecavüz etti ve öldürdü. Bu iki canavar birlikte, on iki yaşın altındaki üç çocuğun ve 16 ve 17 yaşlarındaki iki gencin kaçırılmasından, cinsel istismarından, işkencesinden ve öldürülmesinden sorumluydu.
Hindley'in 17 yaşındaki kayınbiraderi onu polise ihbar etti. Hindley cinayetlerin hiçbirini suçsuz olduğunu iddia etti. Üç cinayetten suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Hiçbir zaman serbest bırakılmadı ve 2002 yılında hapishanede öldü.
8.KASTİLYALI ISABELLA
1451 yılında doğan ve 1504'te ölen Katolik Isabella, Kastilya ve Leon'un kraliçesiydi. O ve kocası Aragonlu II. Ferdinand, İspanya'nın birleşmesinin temeli olan krallıklara istikrar getirdi.
Isabella ve Ferdinand, Reconquista'yı tamamlamaları, Müslüman ve Yahudi tebaalarının din değiştirmesi veya sürgüne gönderilmesi emrini vermeleri ve Kristof Kolomb'un 1492'de “Yeni Dünya”nın açılmasına yol açan yolculuğunu finanse etmeleri ile tanınırlar. Isabella'ya 1974 yılında Katolik Kilisesi tarafından Tanrı'nın Hizmetkarı unvanı verildi.
7.BAVERLY ALİTT
Ölüm Meleği Beverley Gail Allitt , en kötü 10 kadından biri olan İngiliz seri katilidir. Dört çocuğu öldürmek, diğer üç çocuğu öldürmeye teşebbüs etmek ve diğer altı çocuğa da ağır bedensel zarar vermekten suçlu bulundu.
Suçlar, Allitt'in Eyalet Kayıtlı Hemşire olarak çalıştığı Lincolnshire'daki Grantham ve Kesteven Hastanesi'nin çocuk koğuşunda Şubat ve Nisan 1991 arasında 59 günlük bir süre içinde işlendi.
En az iki kurbana yüksek dozda insülin uyguladı ve bir diğerinin vücudunda büyük bir hava kabarcığı bulundu, ancak polis tüm saldırıların nasıl gerçekleştirildiğini belirleyemedi. Mayıs 1993'te Nottingham Kraliyet Mahkemesi'nde bu suçlardan dolayı 13 ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Cezayı veren Sayın Yargıç Latham, Allitt'e onun başkaları için "ciddi bir tehlike" olduğunu ve muhtemelen serbest bırakılacak kadar güvenli kabul edilmeyeceğini söyledi. Nottinghamshire'daki Rampton Secure Hastanesinde gözaltında tutuluyor.