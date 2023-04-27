Tarihin unutamadığı 8 feci uçak kazası

8. 1979 CHİCAGO

1979 yılında Chicago O'hare'den Los Angeles'a havalanan uçağın mürettebatı, kalkıştan hemen sonra uçakta bir sorun olduğunu fark etti ve çok kısa bir süre sonra uçak, sol motoru koptuğu için yere çakıldı. Kazanın sebebi kalkış öncesi gerekli teknik işlemlerin yapılmamış olmasıydı. Bu kazada 13 mürettebat ve 258 yolcu hayatını kaybetti.