Tarihin unutamadığı 8 feci uçak kazası
Uçak yolculuğu, seyahat türleri arasında en güvenli seçenek olarak biliniyor. Ancak uçak kazalarının sayısı az olsa da kaza esnasında hayatını kaybedenlerin sayısı çok olduğu için bu durum insanı dehşete düşürüyor.
8. 1979 CHİCAGO
1979 yılında Chicago O'hare'den Los Angeles'a havalanan uçağın mürettebatı, kalkıştan hemen sonra uçakta bir sorun olduğunu fark etti ve çok kısa bir süre sonra uçak, sol motoru koptuğu için yere çakıldı. Kazanın sebebi kalkış öncesi gerekli teknik işlemlerin yapılmamış olmasıydı. Bu kazada 13 mürettebat ve 258 yolcu hayatını kaybetti.
7. 1988 LOCKERBİE
1988 yılında Londra'dan New York'a doğru ilerleyen uçak İskoçya Lockerbie kasabasına düştü. Sebebi tamamen politik görünen kazanın Kaddafi'nin emriyle mi gerçekleştirildiği halen tartışma konusu ancak maalesef bu kazada 17'si kasaba sakini olmak üzere 275 kişi hayatını kaybetti.
6. 1988 İRAN UÇAĞI
1988 yılında İran'dan havalanan yolcu uçağı ABD'nin Basra Körfez filosu tarafından vurularak düşürüldü. Yine politik sebepli bir facia olan bu kazada 290 kişi hayatını kaybetti ve uçak havada vurulduğu için çoğu yolcunun bedenine ulaşılamadı.
5. 1980 RİYAD
1980 yılında Riyad'dan havalanan bir yolcu uçağı, kargo bölümünde çıkan yangın nedeniyle hızla piste geri döndü ancak yangın ekibinin geç gelişi, motorların geç durdurulması ve acil çıkış kapılarının açılmaması gibi olabilecek tüm kötü senaryolar yaşandı. 14'ü mürettebat, 301 kişi hayatını kaybetti.