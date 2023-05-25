Tarihten kaybolmuş 4 hastalık!

Hastalığın en eski yazılı kaydı 4. yüzyıl Çin'inden gelmektedir. Ayrıca 7. yüzyıl Hindistan'ında ve 10. yüzyıl Küçük Asya'sında da bu hastalığa dair kanıtlar bulunmaktadır. Çiçek hastalığı yıkıcıydı; ortalama olarak hastalığa yakalanan her on kişiden üçü ölüyordu. Hayatta kalmayı başaranlarda ise genellikle damgalanan ve utanç verici olarak görülen yara izleri kalabiliyordu.