Tarihten kaybolmuş 4 hastalık!
Geçmiş tarihte desek de o kadar uzak sayılmayabilir. İnsanları geçmiş zamanlarda evlere kapatan kimsenin birbiri ile konuşmadığı o zamanları görmesek de duymuşuzdur. Gelin hep birlikte bakalım insanları evlere kapatan o dört hastalığa...
1• ÇİCEK HASTALIĞI
Tamamen ve resmi olarak ortadan kaldırılmış iki hastalıktan biri olan çiçek hastalığı, yüzyıllar boyunca insanlığı dehşete düşürmüştür. Kökeni bilinmemekle birlikte, en az 3.000 yıldır var olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır.
Çiçek hastalığı dokunma yoluyla yayılırdı ve ortopoxvirus ailesinin bir üyesi olan variola virüsünden kaynaklanırdı. Belirtiler arasında ilk olarak ateş ve kusma, ardından ağızda ülserler ve ciltte döküntüler yer alıyordu. Döküntüler sonunda içi sıvı dolu kabarcıklara dönüşür, bunlar da kabuk bağlar, dökülür ve yara izleri bırakırdı.
Hastalığın en eski yazılı kaydı 4. yüzyıl Çin'inden gelmektedir. Ayrıca 7. yüzyıl Hindistan'ında ve 10. yüzyıl Küçük Asya'sında da bu hastalığa dair kanıtlar bulunmaktadır. Çiçek hastalığı yıkıcıydı; ortalama olarak hastalığa yakalanan her on kişiden üçü ölüyordu. Hayatta kalmayı başaranlarda ise genellikle damgalanan ve utanç verici olarak görülen yara izleri kalabiliyordu.
1796 yılında Edward Jenner adında bir İngiliz doktor, daha önce çiçek hastalığı geçirmiş olan sütçü kızların çiçek hastalığına yakalanmadığını fark etti. Jenner, tıp geçmişi göz önüne alındığında, bunun nedeninin çiçek hastalığına karşı korunma olduğunu düşündü.