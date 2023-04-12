Tarihte meydana gelmiş en büyük sel felaketleri

Noel Felaketi (1717)

1717'nin ilk gününde Orta ve Kuzey Avrupa'da yoğun yağışlar meydana gelmiş ve içlerinde Almanya,Hollanda ve İskandinav ülkelerinin de bulunduğu ülkelerde sel felaketi meydana gelmiştir. En çok hasarın Hollanda'ya olduğu selde, 14.000 kişi yaşamını yitirmiştir.