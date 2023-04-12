Tarihte meydana gelmiş en büyük sel felaketleri
Dünyada yaşanan bazı sel felaketleri de vardır ki yaşattığı maddi ve manevi kayıplarla tarihe geçmiştir. İşte unutulmayan sel felaketleri...
St. Felix Felaketi (1530)
Hollanda'da meydana gelen bu felaket, aniden bastartıran yağış ve fırtına sonrası oluşmuş ve 100.000'den fazla insanın yaşamına mal olmuştur. Selin o tarihte cumartesine denk gelmesi nedeniyle afet, "lanetli cumartesi" olarak da anılmaktadır.
Burchardi Felaketi (1634)
Almanya ve Danimarka'yı etkileyen bu afetin sebebi, denizde oluşan gel-gitlerin yarattığı dev dalgalar olmuş ve 8.000 kişi hayatını kaybetmiştir.
Noel Felaketi (1717)
1717'nin ilk gününde Orta ve Kuzey Avrupa'da yoğun yağışlar meydana gelmiş ve içlerinde Almanya,Hollanda ve İskandinav ülkelerinin de bulunduğu ülkelerde sel felaketi meydana gelmiştir. En çok hasarın Hollanda'ya olduğu selde, 14.000 kişi yaşamını yitirmiştir.
Sarı Nehir Felaketi (1887)
Çin'de meydana gelen ve Huayuankou şehrinin yanındaki Sarı Nehrinin taşmasına neden olan sel'de yaklaşık 1 ila 2 milyon arası insan yaşamını kaybetmiştir. Bölgede alçak ovaların çok olması nedeniyle etkisi büyük olmuştur.