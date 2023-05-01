1 Mayıs: Geçmişten bugüne sembol olmuş İşçi Bayramı afişleri

Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. 8 saatlik iş günü için hak arayışıyla başlayan eylemler, 100 yılı aşkın zamandır işçilerin birlik ve mücadele günü olarak dünya çapında kutlanıyor. 1 Mayıslar'ın en güçlü sembollerinden biri de bugüne ithafen hazırlanan afişler derledik:

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1 Mayıs: Geçmişten bugüne sembol olmuş İşçi Bayramı afişleri - Resim: 1 1 9

Alman ressam Friedrich Kaskeline tarafından 1894 yılı 1 Mayıs'ı için tasarlanan afiş "Genel, doğrudan ve eşit seçim hakkı" mesajını taşıyor.

1 Mayıs: Geçmişten bugüne sembol olmuş İşçi Bayramı afişleri - Resim: 2 2 9

İkinci Enternasyonal'in dördüncü kongresi olan Uluslararası Sosyalist İşçi ve Sendikalar Kongresi için hazırlanan afiş. İngiliz ressam Walter Crane tarafından tasarlandı.

1 Mayıs: Geçmişten bugüne sembol olmuş İşçi Bayramı afişleri - Resim: 3 3 9

"İşçilerin kaybedecek hiçbir şeyleri yok, ama kazanacak tüm dünyaları var, 1 Mayıs 1919" Moskova'daki Rusya Devlet Kütüphanesi koleksiyonunda bulundu. Sanatçı Alexander Petrovich Apsit tarafından tasarlandı.

1 Mayıs: Geçmişten bugüne sembol olmuş İşçi Bayramı afişleri - Resim: 4 4 9

Subbotnikler - Dmitri Stachievich Moor tarafından 1920, 1 Mayıs'ı için hazırlandı.