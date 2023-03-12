Tokalaşmak nereden geliyor? İşte kökeni
Günlük hayatta arkadaşlarımız, tanıdıklarımız ve yakınlarımızla sık sık uyguladığımız el sıkışma, diğer anlamıyla 'tokalaşmanın' kökenini merak ettiniz mi? İnsanlar arasındaki bu ufak ritüele çeşitli medeniyetler farklı anlamlar yüklese de özünde "sevgi ve arkadaşlık bağını" barındırıyor.
Tokalaşma, samimiyetin göstergesi haline gelmiş bir selamlaşma şeklidir.
El sıkıştığımızda, öpüştüğümüzde ya da sarıldığımızda taşınan çok fazla şey var. Tarih boyunca, bu selamlaşmalar arkadaşlığın, ticari faaliyetleri karara bağlamanın ve dini adanmışlığın simgesi oldu.
ANTİK YUNAN'A KADAR UZANIYOR
El sıkışmasının kökeniyle ilgili popüler bir teori, bunun bir barış hareketi olarak başlamı olması. Ellerinizi kavramak, bir silah tutmadığınızı kanıtlıyordu ve daha sonrasında onları sallamak, karşınızdakinin kollarında gizleyecek hiçbir şey olmadığından emin olmanızın bir yoluydu.
Antik dünyada el sıkışma; vazolarda, mezar taşlarında, düğünleri, savaştan savaşa giden genç savaşçıları ve yeni ölülerin öbür dünyaya gelişini gösteren taş levhalarda görülüyor. Edebiyatta ise, İlyada ve Odysseia’e kadar uzanıyor.
El sıkışmanın arkadaşlık, romantizm ve iş dünyası gibi çok fazla alanda kullanımı, yorumunu zorlaştırıyor. Sanat tarihçisi Glenys Davies, klasik sanattaki kullanımının bir analizinde “El sıkışma bugün popüler bir görüntü olmaya devam ediyor, çünkü biz de onu karmaşık ve belirsiz bir motif olarak görüyoruz” diye yazıyor.