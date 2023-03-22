Tuhaf lakaplarıyla tarihe adını yazdıran Osmanlı paşaları
Hüküm sürdüğü 623 yıl boyunca Osmanlı Devleti, 36 farklı padişah tarafından yönetildi. Saltanat sistemiyle babadan oğula geçen yönetim kanalında padişahın en önemli silahları paşalardı. O dönemde henüz soyadı kullanılmadığı için paşaların ayırt edilmesi ve tanınması adına lakaplar kullanılıyordu.
1- MEZAMORTA HÜSEYİN PAŞA
Mezamorta Hüseyin Paşa, Osmanlı donanmasında 1688-1689 ile 1696-1701 yılları arasında iki kez kaptan-ı deryalık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.
2- BOYNUEĞRİ MEHMET PAŞA
"Boynueğri" Mehmed Paşa, Canik'te doğmuştur. 1656'da Osmanlı sadrazamı olmuş, 14 Eylül 1656'da görevinden alınmıştır. Ocak 1666 tarihinde ölmüştür.
3- ÖKÜZ MEHMET PAŞA
Öküz Kara Mehmed Paşa veya Öküz Damad Mehmed Paşa I. Ahmed saltanatı döneminde 17 Ekim 1614-17 Kasım 1616 ve II. Osman saltanatı döneminde 18 Ocak 1619-23 Aralık 1619 tarihleri arasında toplam üç yıl, yedi gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.
4- YEDİ SEKİZ HASAN PAŞA
Yedi Sekiz Hasan Paşa, Osmanlı paşasıdır. Osmanlı ordusunda erlikten mareşalliğe kadar yükselebilen nadir isimlerdendir. Okuma-yazması zayıf olduğu ve imzası Arapça yedi ve sekiz rakamlarından oluştuğu için bu lakabı almıştır.