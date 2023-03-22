Tuhaf lakaplarıyla tarihe adını yazdıran Osmanlı paşaları

4- YEDİ SEKİZ HASAN PAŞA

Yedi Sekiz Hasan Paşa, Osmanlı paşasıdır. Osmanlı ordusunda erlikten mareşalliğe kadar yükselebilen nadir isimlerdendir. Okuma-yazması zayıf olduğu ve imzası Arapça yedi ve sekiz rakamlarından oluştuğu için bu lakabı almıştır.